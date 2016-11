Der Tagesspiegel: Gustav Horn: Deutsche Wirtschaft könnte in die Stagnation rutschen

(ots) - Gustav Horn, Leiter des Instituts für Makroökonomie

der Hans-Böckler-Stiftung, warnt vor einem Wirtschaftsabschwung.

"Setzt Trump als US-Präsident tatsächlich auf einen starken

Protektionismus, hat das gravierende Folgen für den Welthandel",

sagte Horn dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Deutsche Konzerne

würden darunter enorm leiden, sie könnten dann weniger Waren in die

USA verkaufen. Verstärkt werden dürfte dieser Effekt durch einen

stärkeren Euro im Vergleich zum Dollar, der deutsche Produkte in den

USA teurer macht. Horn fürchtet deshalb Konsequenzen für das deutsche

Wirtschaftswachstum: "Statt einem moderaten Aufschwung könnte die

deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr stagnieren. Die starke

Binnennachfrage kann einen Rückgang der Exporte kaum kompensieren."



Online: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/wirtschaft-nach-der-

us-wahl-im-liveblog-trump-sieg-loest-chaos-an-den-finanzmaerkten-aus/

14813486.html



