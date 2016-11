LIVIA Group plantÜbernahme des Produktionsstandortes Utrecht von The Kraft Heinz Company

(ots) - LIVIA Corporate Development und The Kraft Heinz

Company haben am Dienstag eine Vereinbarung für die Übernahme des

Produktionsstandortes Utrecht unterzeichnet. Das Kraft Heinz-Werk,

das auf die Produktion von Soft Drinks, Milchschokostreuseln und

Frühstücks-Cerealien spezialisiert ist, wird das Geschäftsmodell als

Teil der Coflace Food B.V., Unternehmen der LIVIA Group, fortführen.

Der Kauf soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden und wäre damit

die fünfte erfolgreiche Transaktion von LIVIA in 2016.



Als Teil der Übernahme haben sich Kraft Heinz und Coflace auf

einen mehrjährigen Lohnherstellungsvertrag für die Produktion des

Sortiments der zu Kraft Heinz gehörenden Lebensmittelmarken

Roosvicee, Karvan Cévitam, De Ruijter, Venz und Brinta geeinigt.

LIVIA plant, das operative Geschäft durch Erweiterung des

Produktportfolios und den Ausbau der Auftragsproduktion für

Drittkunden langfristig zu stärken.



Coflace kann sich dabei auf das Netzwerk und die Expertise von

LIVIA in der Lebensmittelindustrie stützen. Weitere Beteiligungen von

LIVIA im Lebensmittel-Sektor sind der norditalienische

Joghurthersteller Trentinalatte, die beiden traditionsreichen

Weingüter Schloß Frankenberg in Franken und Vergenoegd in Südafrika

sowie das internationale Biotechnologieunternehmen Capua BioServices,

das Kunden in über 60 Ländern mit Enzymen, therapeutischen Proteinen

und Kleinmolekülen für Anwendungen in der Lebensmittel-,

Futtermittel- und Pharmaindustrie sowie Agro- und Feinchemie

beliefert.



"Mit Blick auf die großartige Qualität der Produkte, die Marken

sowie die bemerkenswerte Professionalität und Qualifikation der

Belegschaft ist LIVIA stolz, die Produktionsstätte in Utrecht von

Kraft Heinz übernehmen zu können. Wir sind hochmotiviert und

überzeugt, das Geschäft stärken und weiter ausbauen zu können. Dabei



können wir auf unsere Expertise sowohl im weltweiten

Lebensmittel-Sektor als auch in relevanten Märkten zurückgreifen",

führte Prof. Dr. Dr. Löw, Gründer und Eigentümer der LIVIA Group,

aus.



"Wir sind hoch erfreut, einen erfahrenen und zuverlässigen Partner

wie die LIVIA Gruppe für den geplanten Verkauf des Utrecht Standortes

gefunden zu haben. Dieser ist ein Meilenstein für die Sicherung der

bestmöglichen Effizienz und Effektivität von Kraft Heinz in den

Niederlanden und eröffnet der Betriebsstätte in Utrecht mit ihren 92

Mitarbeitern eine positive Zukunft", erläuterte Roger Loo,

Geschäftsführer Benelux, The Kraft Heinz Company.



Die Gespräche mit dem Betriebsrat über die Transaktion haben

gestern begonnen. LIVIA beabsichtigt im Zuge des Betriebsübergangs

alle Mitarbeiter zu übernehmen. Die Gewerkschaften werden

entsprechend der rechtlichen Vorgaben umgehend über die Übernahme

informiert.



Über den Kaufpreis der geplanten Übernahme haben die Parteien

Stillschweigen vereinbart.



Weitere Informationen zu LIVIA Group und LIVIA Corporate

Development SE: www.livia-group.com







