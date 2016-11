BeeComp unterstützt Deutsche-Bundesligisten - Radpolo- und Radball-Bundesliga im Fokus

Die BeeComp Technologies Inc. aus Austin/USA unterstützt ab der Saison 2017 die Bundesligamannschaften der Radsportgemeinschaft 1898 Ginsheim e.V.

(firmenpresse) - Die Radsportgemeinschaft 1898 Ginsheim e.V. ist mit insgesamt vier 2er Teams in der Deutschen Bundesliga vertreten. Ein Damenteam tritt in der 1. Radpolo-Bundesliga, also der höchsten Deutschen Spielklasse in die Pedale und auch in der 2. Radpolo-Bundesliga ist die RSG mit einer Nachwuchsmannschaft am Start, die immerhin in der abgelaufenen Saison 2016 den Deutschen Meistertitel der Juniorinnen erkämpfen konnte. Im 2er Radball gehen für den Verein aus dem Rhein-Main Gebiet gleich zwei Mannschaften in der 2. Bundesliga Mitte an den Start.



Neben den aktuellen Hessenmeistern im Radball, die gerade in die zweithöchste Spielklasse aufgestiegen sind und als RSG Ginsheim 2 starten, tritt die erste Vertretung des Clubs, ein Duo, dass bereits Erstligaluft geschnuppert hat, dort mit dem Ziel an, erneut in die Deutsche Topliga aufzusteigen.



Im Rahmen der Partnerschaft wird BeeComp Technologies Inc. neben einer Bandenwerbung in der Sporthalle auch auf den Trikots der Mannschaften präsent sein. BeeComp freut sich mit der RSG Ginsheim e.V. einen Werbepartner gefunden zu haben, der helfen wird die Idee, Technologie und den Namen des Unternehmens einem breiteren Publikum in Deutschland näher zu bringen.



"Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit" kommentiert Veit Winterhoff, Vorsitzender der RSG Ginsheim, das Engagement und auch Rainer Völmle, CEO der BeeComp Technologies Inc. nahm dazu Stellung: "Die Unterstützung von Sportteams in Süddeutschland, wo auch ein Teil unserer Aktivitäten stattfindet, ist für uns sehr wichtig. Wir hoffen, dass der RSG in den nächsten Jahren zusammen mit uns wächst!"







http://beecomp-inc.com



BeeComp Technologies Inc. ist ein Maschinenbauunternehmen und Hersteller von Leichtbaumaterialien. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für die Herstellung von speziell beschichteten Papier-Waben an, die ähnlich belastbar sind wie Aluminium, Carbon oder speziell behandelte Holzfurniere.



Die mehrfach ausgezeichnete BeeComp Papierwabe widersteht Wasser, Chemikalien, hohen Temperaturen und Feuer. Sie wird u.a. im Lizenzverfahren verkauft, so dass sie dort hergestellt werden kann wo sie benötigt wird.



BeeComp Technologies Inc.

Röntgenstrasse 7, 24537 Neumünster

