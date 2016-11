Weißgerber Lesezirkel kleidet junge Großziethener Fußballer neu ein

Trainingsanzüge für zwei Teams: Neue Winterjacken und Regenjacken- gesponsert vom Weißgerber Lesezirkel

(firmenpresse) - (Berlin – 09. November 2016): Ute Weißgerber-Knop, Inhaberin des Weißgerber Lesezirkel, überreichte am Wochenende die neuen Trainingsanzüge, Winterjacken und Regenjacken im Wert von 1.641,20 EUR an den Sportverein SG Großziethen in 12529 Schönefeld. Sie sponserte die Teams F3-Junioren, U8, Trainer: André Fisahn und E2-Junioren, U10, Trainer: Ergün Parlayan. Bei der Spende handelte es sich um einen Teil des Preisgeldes, das der Weißgerber Lesezirkel mit der Verleihung der Franz-von-Mendelssohn-Medaille 2015 für sein langjähriges soziales Engagement erhalten hatte.



Der Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld, Dr. Udo Haase, der ebenfalls bei der Übergabe anwesend war, sagte: „Ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass Sie den Sportverein SG Großziethen unterstützen wollen, denn das ist heutzutage leider nicht selbstverständlich. Für die Zukunft haben wir einige Pläne und möchten die Sportanlage noch erweitern“. Etwas zu Lesen gab es natürlich auch, und so verteilte Ute Weißgerber-Knop Kinderhefte vom Weißgerber Lesezirkel und die kleinen Fußballer waren ganz aus dem Häuschen.







Über den Weißgerber Lesezirkel

Der Weißgerber Lesezirkel (http://www.weissgerberlesezirkel.de) beliefert Privathaushalte und Gewerbetreibende wie zum Beispiel Arztpraxen, Gastronomie und Friseure in Berlin und Brandenburg preiswert mit Zeitschriften. Dabei lesen die Kunden 50 bis 70 Prozent günstiger und bekommen die Zeitschriften bequem nach Hause geliefert. Der Leser kann sich seine Wunschzeitschriften selber individuell und flexibel zusammenstellen. Das mittelständische Familienunternehmen mit 35 Mitarbeitern ist bereits seit über 91 Jahren persönlicher Dienstleister für Mietzeitschriften in Berlin.



Leseranfragen:

Heidrun Huß (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Weißgerber Lesezirkel

Mohriner Allee 30-34

12347 Berlin



Tel.: 030 740748716

Fax: 030 740748719

huss(at)weissgerberlesezirkel.de

www.weissgerberlesezirkel.de



