Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit mit neuem Internetauftritt

Der Internetauftritt der Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit, die Unternehmen und (werdende) Eltern berät, präsentiert sich ab heute in einem neuen Design. Informationen zu den Themen Mutterschutz, Elternzeit und Rückkehr an den Arbeitsplatz gibt es im Internet nun noch übersichtlicher. Der neue Internetauftritt erleichtert Interessierten die Orientierung. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen erhalten Unterstützung zur Überbrückung der Familienphase ihrer Beschäftigten durch Angebote zur Organisation der Elternzeit, Vertretung und Rückkehr in den Beruf. Die Servicestelle bietet in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit auch Unterstützung bei der Vermittlung passender Ersatzkräfte.

Das umfangreiche Onlinenagebot bildet einen wichtigen Baustein im Beratungsangebot der Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit. Mit der Neugestaltung des Onlineauftritts www.arbeitswelt-elternzeit.de und der noch stärker auf die Anwenderin bzw. den Anwender zugeschnittenen Nutzungsmöglichkeiten wird eine weitere Erhöhung der Zugriffszahlen erwartet. Diese liegen derzeit bei rund 10.000 im Monat.



Hier die Neuerungen:

• strukturierte und benutzerfreundlichere Übersicht zu den kostenlosen Serviceangeboten der Servicestelle

• zielgruppenorientierte Verlinkungen zu weiterführenden Themen und Angeboten der Servicestelle

• Als neues, kostenloses Serviceangebot ist auf der Website der Servicestelle ein umfangreicher Fristenrechner für Beschäftigte und Unternehmen verfügbar: Für Mütter werden sowohl die Mutterschutzfristen als auch die Meldefrist der Elternzeit berechnet, um diese dem Unternehmen fristgerecht mitteilen zu können. Für Väter wird die Meldefrist der Elternzeit berechnet, die dem Unternehmen fristgerecht gemeldet werden soll. Der Rechner für Unternehmen berechnet sowohl die Mutterschutzfristen der werdenden Mutter als auch den Unternehmenszuschuss zum Mutterschaftsgeld.



Die neugestalteten und erweiterten Seiten für Unternehmensbeispiele stellen ausgewählte best-practice-Beispiele für familienfreundliche Unternehmen im Land Brandenburg dar. Eine interaktive Brandenburg-Karte erleichtert die Übersicht über die Landkreise.



Außerdem wurde eine Möglichkeit zur Einbindung sozialer Netzwerke geschaffen, um zusätzliche Zielgruppen zu erreichen.



Erreichbar ist die Servicestelle unter www.arbeitswelt-elternzeit.de.



Die bei der ZukunftsAgentur Brandenburg angesiedelte Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit wird bis Ende 2017 durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus Mitteln des ESF und des Landes Brandenburg gefördert.







Die ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH ist zentraler Ansprechpartner im Land Brandenburg für Investoren, ansässige Unternehmer und Existenzgründer. Wir bieten mit unserem Expertenwissen, mit unseren Kontakten und mit maßgeschneiderten Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union umfassenden Service aus einer Hand - und dies individuell, vertraulich und kostenfrei. Wir unterstützen bei der Standortsuche, vermitteln bei der Fachkräfteakquisition und der Weiterbildung von Beschäftigten (ZAB Arbeit), beraten in Finanzierungs- und Fördermittelfragen und sind Lotsen bei Wegen durch die Verwaltung.



ZAB Energie berät als EnergieAgentur umfassend Unternehmen und Kommunen beim effizienten Einsatz von Energie, koordiniert energiebezogene Netzwerke im Land Brandenburg und betreut Technologieprojekte im Energiebereich.

Ein weiterer Schwerpunkt ist mit ZAB Innovation die Technologieförderung. Dabei unterstützen wir Forschungs- und Entwicklungsprojekte – im Rahmen von individuellen Projekten und indem wir Netzwerke von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen betreuen. Außerdem beraten wir in Förderfragen für Innovationsprojekte in mittelständischen Unternehmen sowie in Patentangelegenheiten.

Als Vertreter der Wirtschaftsregion Brandenburg sind wir im Standortmarketing tätig sowie auf nationalen und internationalen Unternehmerreisen und Messen präsent.



Gesellschafter der ZukunftsAgentur sind das Land Brandenburg, die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern sowie die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB). Der Sitz der ZAB ist Potsdam, in der Fläche des Landes ist die ZAB mit den fünf RegionalCentern in Cottbus, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Potsdam präsent. Die ZAB ist eng mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) nach dem Modell der One-Stop-Agency verbunden. Wir kooperieren mit den regionalen Wirtschaftsfördereinrichtungen in Brandenburg und mit unseren Partnern in Berlin, mit denen wir den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin-Brandenburg vermarkten. Die ZAB arbeitet mit bei der Entwicklung der gemeinsamen Innovationsstrategie für Berlin-Brandenburg. Gemeinsam unterhalten Brandenburg und Berlin ein Büro zur Vermarktung des Umfeldes des künftigen Flughafens Berlin Brandenburg BER in Schönefeld.



