500.000 Stimmen - weltgrößte Friedensaktion gestartet

01.01.2017: virtueller Donnerschlag für Frieden

Ich stehe für eine von 500.000 Stimmen für Frieden.

(firmenpresse) - Wir leben in Europa in einer der friedlichsten Zeiten der Menschheitsgeschichte, doch auch in dieser Zeit gibt es zu viel Hass, Gewalt, Kriege und Konflikte. Wir können die Generation sein, die das ändert.

Die Aktion 500.000 Stimmen für Frieden erinnert zum Jahresanfang daran, dass es möglich ist, die Welt viel friedlicher zu machen und dass ein jeder dabei eine wichtige Rolle spielt.

Gleichzeitig ruft sie den Frieden, den die meisten hier in diesem Jahr erleben durften, in das Bewusstsein zurück und erinnert daran, dankbar zu sein.

++Gemeinsam ein Zeichen setzen

Am 1.1.2017 um 13 Uhr erinnern wir an den Frieden und erreichen mit einer gemeinsamen Nachricht die meisten deutschsprachigen Profile in den sozialen Netzwerken facebook, twitter und tumblr. Und rücken ihn so - kurz nach Jahresbeginn - in das Bewusstsein vieler Millionen Menschen.

Wie ein Donnerschlag wird zu diesem Zeitpunkt diese Nachricht in den sozialen Netzwerken verbreitet und Millionen von Menschen erreichen:

"Wir setzen ein Zeichen für #Frieden. Mach" mit!"

++ Drei Klicks zur Unterstützung

Um 500.000 Stimmen für diese Aktion zu mobilisieren, brauchen wir Unterstützung. Gemeinsam

- verwirklichen wir die größte virtuelle Friedensaktion der Welt

- erreichen wir mit der Nachricht des Friedens so gut wie jedes deutschsprachige Profil in den sozialen Medien

- zeigen wir, dass der Frieden für die allermeisten Menschen im deutschsprachigen Raum gerade heute ein hohes und wichtiges Gut ist.

Jede Stimme zählt und kann mit gerade mal drei Klicks abgegeben werden:

1. Link anklicken http://www.protopia.vision/frieden

2. "Unterstützen mit facebook/twitter/tumblr" anklicken

3. Autorisieren / Bestätigen

Gemeinsam starten wir in einer Stimmung des Friedens in das nächste Jahr.

++Frieden ist nicht selbstverständlich

Er ist ein hohes Gut. Er passiert nicht zufällig und liegt nicht in der Hand einiger weniger. Frieden ist das Ergebnis friedvoll handelnder Menschen und auf jeden Einzelnen kommt es an.

Jede Stimme erinnert uns daran, wie viel Frieden wir selbst in unserem Umfeld säen können, indem wir teilen, fördern und unterstützen, nachsichtig sind, anpacken und jedem Menschen offen begegnen. Einfach, indem wir selbst der Mensch sind, den wir uns von der Welt wünschen.

Jetzt dem Frieden eine Stimme geben:

http://www.protopia.vision/frieden

Gemeinsam setzen wir ein Zeichen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.protopia.vision



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Protopia ist ein Netzwerk von und für Menschen, die gemeinsam die Welt erschaffen, in der wir wirklich leben wollen. Eine Welt, in der wir uns wohlgesonnen und freundlich begegnen, unsere Begeisterung für das Gute und Schöne teilen und in der wir unsere Möglichkeiten nutzen. Eine Welt, in der wir uns einfach mit Freude und Begeisterung auf das konzentrieren, was wir für alle Menschen ermöglichen wollen: Einen friedlichen Planeten, auf dem die Menschen glücklich sein können

.

Das Wissen ist da - jetzt kommt es auf das Handeln an.

Sei dabei: http://netzwerk.protopia.vision

Dies ist eine Pressemitteilung von

Protopia.vision

PresseKontakt / Agentur:

Protopia.vision

Matthias Wilke

Buchenhöhe 10

37589 Kalefeld

info(at)matthias-wilke.de

055536543207

http://www.protopia.vision



Datum: 09.11.2016 - 13:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1422413

Anzahl Zeichen: 3048

Kontakt-Informationen:

Firma: Protopia.vision

Ansprechpartner: Matthias Wilke

Stadt: Kalefeld

Telefon: 055536543207





Diese Pressemitteilung wurde bisher 16 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung