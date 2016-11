Radeln, Wandern und Natur: Erlebnis- und Erholungsurlaub mit Ameropa-Reisen in Europa

Neuer Katalog Europa ganz nah für März bis Oktober 2017 Aktivurlaub mit Rad-& Wandertouren Europa Programm mitüber 5.000 Hotels im Reisebüro, Bahnhof und online buchen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Bad Homburg, 09. November 2016 ? Ob Strand- oder Aktivurlaub, auf einem Hausboot, im Hotel oder auf einem Bauernhof übernachten: Ameropa-Reisen stellt im Katalog ?Europa ganz nah? das neue Urlaubsprogramm für den Sommer 2017 vor. Für die Laufzeit von März bis Oktober nächsten Jahres sorgen über 500 Unterkünfte ? rund ein Drittel davon sind erstmals dabei ? in Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Österreich und der Schweiz für abwechslungsreiche Ferien. Ausgebaut wurde das Angebot vor allem in den Zielgebieten Gardasee, Tessin sowie an der polnischen Ostseeküste.

Aktiv im UrlaubBesondere Erlebnisse schafft Ameropa-Reisen im Europa-Katalog für Aktivurlauber. Dazu gehören neue Radreisen in Österreich, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Belgien. Zu den Highlights zählt die achttägige Radreise durch die Toskana, mit Startpunkt in Pisa und Ziel in Florenz. In Österreich gibt es erstmals die Möglichkeit während einer Radwoche die Region entlang der Salzach und Saalach, sowie um den Zeller See zu erkunden. Ausgangspunkt dieser sogenannten Sternradreise ist das Hotel St. Hubertushof mit All-Inclusive-Verpflegung. Die Kombination Flusskreuzfahrt und Ausflüge auf zwei Rädern bietet Ameropa-Reisen auf den neuen achttägigen Rad- und Schiffsreisen ? entweder geht es mit der MS Carissima entlang der Donau ab/bis Passau oder mit der MS Ave Maria von Mantua bis Venedig in Norditalien. Bei allen Radreisen gibt es die Möglichkeit, sich ein E-Bike auszuleihen. Wer lieber auf zwei Beinen anstatt auf zwei Rädern unterwegs ist, für den empfiehlt sich die siebentägige Wanderreise auf Korsika. Der Kontrast zwischen grünen, dicht mit Kiefernwäldern bewachsenen Bergen und weißen Sandstränden ist eine wundervolle Kulisse für Wandertouren.

Neuheiten mit attraktiven ZusatzleistungenIm Hinblick auf das 25-jährige Jubiläum von Disneyland Paris im nächsten Jahr hat der Kurzreisen-Spezialist zwei Hotels in den Katalog mit aufgenommen, die in unmittelbarer Nähe des Freizeitparks liegen. Außerdem kann für den anschließenden Städtebesuch in Paris die City Card ?Paris Visite? (für einen, zwei, drei oder fünf Tag/e), bei der die freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie verschiedene Ermäßigungen für zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Attraktionen inkludiert sind, hinzu gebucht werden. In den Niederlanden steht ganz neu ein Paket mit Besuch des berühmten Keukenhofes auf dem Programm. Bei ?Mehr erleben in Den Haag? kombiniert Ameropa-Reisen für 25 Euro pro Person den Eintritt vom Miniaturpark Madurodam mit dem Gemeentemuseum, in dem weltbekannte Kunstwerke der Moderne ausgestellt sind. Mit dem Kombiticket sparen Ameropa Gäste über 15 Prozent.

Ganz Europa mit Ameropa-ReisenIm Katalog ?Europa ganz nah? findet sich nur ein Ausschnitt der Übernachtungsmöglichkeiten, die Ameropa-Reisen für den Urlaub in Europa offeriert. Über 5.000 ausgewählte Hotels ? von der günstigen Zwei-Sterne Pension bis zum luxuriösen Fünf-Sterne Resort ? stehen im Gesamtportfolio des Reiseveranstalters zur Verfügung. Von Athen bis Sevilla, von Liverpool bis Neapel, von Budapest bis Stockholm: Alle Angebote sind im Reisebüro, im Bahnhof oder online auf www.ameropa.de buchbar. Auch die Anreise mit der Bahn ist zu einigen europäischen Städten eine hervorragende Alternative, so beispielsweise bei einem City-Trip nach London.

Informationen zum Ameropa Programm sowie Beratung und Buchung gibt es im Reisebüro, im Bahnhof oder unter www.ameropa.de.

Ameropa-Reisen wurde vor über sechs Jahrzehnten im Jahr 1951 gegründet. Geschäftszweck damals: Kunden aus Amerika für Europa zu begeistern. So entstand auch der Name. Als Incoming-Veranstalter wandte sich das Unternehmen insbesondere an die Angehörigen der in Deutschland stationierten US-Streitkräfte. Doch bald wurden die Programme für Deutschland und die Nachbarstaaten auch heimischem Publikum näher gebracht. Nach einem kurzen Ausflug in die Welt des Charterflugs, konzentrierte sich Ameropa-Reisen schon früh auf erdgebundene Reisen. Im Jahr 1973 wurde das Unternehmen über die Deutsche Verkehrs-Kreditbank AG vom Bahn-Konzern übernommen. Nachdem in den 80er Jahren die DB-Touristik die gesamte Palette ihrer Städtetouren an Ameropa-Reisen übertragen hatte, beteiligte sich die Deutsche Bahn AG 1993 schließlich direkt und zu 100 Prozent an dem Reiseveranstalter.



Heute hat Ameropa-Reisen im DB-Konzern die Rolle des touristischen Kompetenzzentrums übernommen und konnte einen hervorragenden Ruf als zuverlässiger Veranstalter im Deutschlandtourismus erwerben.



In mehr als zehn verschiedenen Reisekatalogen kann man sich von Urlaub in Deutschland und Europa über Wellness-Ferien bis zu Bahnerlebnisreisen informieren, im zwei-monatlich aktuellen Prospekt auf Last Minute Angebote zurückgreifen oder natürlich auch ganz einfach online buchen. Den Schwerpunkt im Ameropa Vertrieb bilden die Reisebüros. Produkte von Ameropa-Reisen sind, kombiniert mit fachkundigem Rat, seit vielen Jahren in rund 7.400 Reisebüros sowie in den DB Reisezentren und DB Reisebüros im Bahnhof erhältlich.



Ameropa-Reisen hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, den Mittelstand zu fördern und zu unterstützen. Der Veranstalter ist daher Mit-Initiator der Kooperation Wir die Spezialisten, die sich seit 2007 mit gemeinsamen Aktionen an den Reisebürovertrieb wendet. Zum Kooperationskreis zählen neben Ameropa-Reisen: A-Rosa Flussreisen, Bentour, Club Med und Olimar.



Ameropa-Reisen hat seinen Firmensitz in Bad Homburg im Taunus. Als Arbeitgeber bietet der Reiseveranstalter seinen 120 Mitarbeitern, darunter auch Kollegen, die seit über 30 Jahren für das Unternehmen tätig sind, interessante Arbeitsplätze und gute Entwicklungsmöglichkeiten. Der Bahn-Veranstalter wird von Geschäftsführer Kai de Graaff geleitet. Vorsitzende des Aufsichtsrates ist Birgit Bohle.

Kommentare zur Pressemitteilung