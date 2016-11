Einwanderungsgesetz: 25.000 Fachkräfte für die Pflege / bpa begrüßt Vorschlag für gezielte Zuwanderung von Fachkräften

(ots) - Zum Vorschlag eines Einwanderungsgesetzes durch die

SPD-Bundestagsfraktion erklärt Bernd Meurer, Präsident des

Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa): "Wir

begrüßen den Vorschlag der SPD-Bundestagsfraktion für ein

Einwanderungsgesetz. Damit wird es möglich sein, gezielt Fachkräfte

aus Drittstaaten zu werben, Zuwanderung nach den Bedarfen des

deutschen Arbeitsmarktes zu steuern und die bisherigen bürokratischen

Hürden zu mindern.



Der Vorschlag SPD-Bundestagsfraktion sieht vor, dass jährlich

25.000 Fachkräfte für alle Wirtschaftsbereiche nach Deutschland

einwandern können. Die Pflege wird dieses Potential ganz allein

ausschöpfen können, denn dort werden die Fachkräfte am dringendsten

benötigt. Bis 2030 gibt es in der Pflege einen Bedarf von zusätzlich

500.000 Pflegekräften. Nur mit dem inländischen Potential werden wir

diese Herausforderung nicht meistern können, auch wenn wir - Dank der

großartigen Anstrengung vieler kleiner und mittlerer Dienste und

Einrichtungen - in den letzten Jahren bei Ausbildung- und Umschulung

jährlich neue Rekordwerte erreicht haben. Qualifizierte Zuwanderung

aus Drittstaaten ist für eine funktionierende Pflege in den kommenden

Jahren unerlässlich. Deshalb schöpfen wir das Potential der 25.000

qualifizierten Fachkräfte gerne aus."



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte

Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in

Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären

Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in

privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa

tragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa

22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch



www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei

etwa 23 Milliarden Euro.







