Nie mehr einen Kunden verpassen!

(ots) - Terminanfragen außerhalb der

Öffnungszeiten oder Anrufe, die in der Hektik des Alltagsgeschäfts

nicht angenommen werden, kosten kleine und mittlere Unternehmer

wertvolle Aufträge. Damit ist jetzt Schluss - zumindest für Kunden

von Das Telefonbuch: In Kürze können Verbraucher über die Webseite

www.dastelefonbuch.de und die Apps von Das Telefonbuch mit wenigen

Klicks online oder mobil Termine in Echtzeit buchen.



Terminbuchungen übers Internet werden immer beliebter



"Wer bei einem Geschäft oder Restaurant nicht gleich durchkommt,

probiert es oft bei der Konkurrenz", so Michael Wolf, Geschäftsführer

der Das Telefonbuch-Servicegesellschaft. "Mit dem Buchungstool kann

der Kunde Tag und Nacht übers Internet reservieren. Der Unternehmer

gibt flexibel seine Zeiten für mögliche Onlinebuchungen frei und hat

so mehr Zeit, sich um seine Kunden zu kümmern". Hinzu kommt, so Wolf

weiter, dass immer mehr Verbraucher per Mausklick buchen: "Auf frei

werdende Leitungen oder die nächsten Öffnungszeiten warten immer

weniger Menschen. Unmittelbare Buchungen übers Internet sind deshalb

sehr beliebt."



Mehr Zeit für die Kunden



Das Telefonbuch geht mit zwei Varianten der Onlinebuchung an den

Start. "Mit der kostenlosen Basis-Version können sich Unternehmen

unverbindlich davon überzeugen, dass sie mit Onlinebuchungen mehr

Kunden bekommen und gleichzeitig weniger Zeit mit der Terminierung

verbringen", sagt Michael Wolf. Die kostenpflichtige Version

"Onlinebuchung Profi" umfasst viele weitere nützliche Funktionen. Sie

versendet zum Beispiel selbständig Terminerinnerungen zur Reduzierung

der No-Show-Rate (d. h. des Nicht-Erscheinens von Kunden) und bietet

eine Kundendatenbank inklusive Newslettermarketing-Option.



Damit wird der bereits vor einigen Monaten integrierte

TerminService, mit dem Termine bei Dienstleistern und Firmen per



Email angefragt werden können, um eine direkte Onlinebuchungsfunktion

ergänzt. Der neue Service hat aber noch mehr zu bieten - zum Beispiel

ein erweitertes Leistungsspektrum für die Kommunikation der

Gewerbetreibenden mit ihren Kunden oder die Einbindung der

Onlinebuchung auf der eigenen Homepage.



Demo-Version zum Ausprobieren



Wer bereits jetzt neugierig ist, kann unter diesem Link

(www.dastelefonbuch.de/Terminbuchung/Agendize) eine Demo-Version der

Onlinebuchung gleich ausprobieren. Zum Aktivieren der Onlinebuchung

von Das Telefonbuch oder bei Fragen zur Verfügbarkeit in einzelnen

Regionen steht der jeweils zuständige Telefonbuch-Verlag mit seiner

Kompetenz und seinem umfangreichen Produktportfolio gerne zur

Verfügung.



Partner für die Online-Buchung ist Agendize (www.agendize.de), ein

internationaler Spezialist für Kunden-Interaktion und

Terminbuchungs-Tools.



Über Das Telefonbuch



Das Telefonbuch wird gemeinschaftlich von 38 Verlagen und der

DeTeMedien GmbH herausgegeben. Das Medium ermöglicht zu jeder Zeit

und von jedem Ort aus Zugriff auf über 30 Millionen verbindliche

Adressdaten: Online oder mobil über dastelefonbuch.de, per App für

iPhone, iPad und Apple Watch, Android-Handys, Windows Phone und

Windows 8 oder fast schon klassisch als Sprachauskunft, gedruckte

Ausgabe oder DVD-ROM.



Über Agendize



Das 2003 gegründete Unternehmen ermöglicht mit seinen Produkten

weltweit über 100.000 Unternehmen weit Millionen von

Kunden-Kontakten. Das Portfolio umfasst Online-Buchungstools mit

integriertem CRM sowie viele weitere Werkzeuge zur Kundenbindung.

www.agendize.de







