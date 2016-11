IT & Hardware & Software & TK

Leitfaden zur Offpage-Optimierung im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung kostenlos zum Download

Wer im Internet gefunden werden will, muss sich darum bemühen, sehr gute Positionen bei den Suchmaschinen zu erreichen. Dabei hilft ein Leitfaden zur Suchmaschinenoptimierung (SEO).

(firmenpresse) - Die Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization, SEO) ist für alle Betreiber von Internetseiten wichtig. Gerade für Online-Händler, selbständige Website-Betreiber und kleine Unternehmen ist sie unverzichtbar, denn: Zu fast allen Suchbegriffen gibt es eine große Zahl an Websites, die Informationen bereitstellen. Damit die eigene Website in diesem Informationsdschungel wirklich gefunden werden kann, muss sie bei den Suchmaschinen auf der ersten oder zweiten Seite gelistet sein. Um diese Positionen erreichen zu können, haben Administratoren die Möglichkeit, aktives Marketing für ihr Website-Angebot zu betreiben. Dieses Marketing wird in der Welt des Internets als Suchmaschinenoptimierung bezeichnet. Während die OnPage-Optimierung den Inhalt und die Struktur der eigenen Beiträge beschreibt, dient die OffPage-Optimierung vor allem der Kommunikationspolitik im Rahmen des klassischen Marketing-Mix. Im Taschenbuch "Leitfaden zur OffPage-Optimierung im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization, SEO)" werden Methoden vorgestellt und Tipps gegeben, wie Website-Betreiber ihre eigene Seite bekannter machen können. Der Aufbau von Netzwerk-Strukturen über Backlinks spielt dabei eine große Rolle. Doch nicht jede Verlinkung ist gleich erfolgversprechend. Hier gilt es bestimmten Charakeristika der Links besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Das Buch erscheint im November 2016 als Taschenbuch für 7,90 Euro unter der ISBN 978-3-7418-6458-2 bei epubli im Buchhandel, kann aber auf der Website des Autors zum Kostenmanagement schon jetzt (zeitlich begrenzt) kostenlos als pdf-Datei (OffPage-Optimierung) heruntergeladen werden.







HTW SAAR / Prof. Dr. Stefan Georg

