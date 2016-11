CD: "Wartet, nur wartet...!" - traumhafte Lieder zur Weihnacht mit Eilika und Bernhard Wünsch

Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für Ihre Kunden, Freunde und Familie! - Für alle, die etwas mehr als nur einen schlichten Gruß zum Fest versenden möchten.

"Wartet, nur wartet...!" - traumhafte Lieder zur Weihnacht

(firmenpresse) - Wartet, nur wartet...!



Lieder zur Weihnacht



Mit einem weiten Bogen von Advents- und Weihnachtsliedern erzählen die Künstler Eilika und Bernhard Wünsch die Weihnachtsgeschichte, indem sie sensibel und stimmungsvoll beliebte, traditionelle Lieder neben Kunstliedern zur Weihnacht von Hugo Wolf (u. a.) auf dieser CD im Wechsel erklingen lassen. - So dass sich sowohl für den schlichten Zuhörer, den Genießer weihnachtlicher Traditionslieder, den Liebhaber klassischer Musik, als auch für den echten Kenner ein Stückchen Weihnachten auf dieser CD findet.



Als Extra erklingt zuletzt das Lied "Schlafendes Jesuskind" (H. Wolf) in einer allem irdischen entrückten Fassung für großes Orchester.



Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für Ihre Familie, Freunde und Kunden!



Titel auf der CD:



Es ist für uns eine Zeit angekommen

Maria durch ein Dornwald ging

Tal und Hügel sind verschneit

Nun wandre Maria (H. Wolf)

Tochter Zion

Es ist ein Ros entsprungen

Adeste fideles

Die Ihr schwebet (H. Wolf)

Ach, des Knaben Augen (H. Wolf)

Christkindleins Wiegenlied (K. Szymanowski)

Wartet nur, wartet

Ich steh an deiner Krippen hier (J. S. Bach)

Schlafendes Jesuskind (H. Wolf)

Mariä Wiegenlied (M. Reger)

Heut ist ein Sternlein vom Himmel gefallen

Stille Nacht

Schlafendes Jesuskind (Orchesterfassung)



erhältlich über www.lied-kunst.de

auf amazon.de https://www.amazon.de/Wartet-nur-wartet-Lieder-Weihnacht/dp/B01E5JROYQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478695489&sr=8-1&keywords=wartet+nur+wartet+eilika







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.realsoundartists.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

realsoundartists / rsa classics

Leseranfragen:

Waldstraße 30, 37130 Gleichen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 09.11.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1422449

Anzahl Zeichen: 1867

Kontakt-Informationen:

Firma: realsoundartists / rsa classics

Ansprechpartner: Bernhard Wünsch

Stadt: Gleichen

Telefon: 015141217127



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.