TICKETS FÜR DAS EUROPÄISCHE FAN FESTIVAL JETZT ERHÄLTLICH!

Eintauchen in eine neue Welt und live beim größten FINAL FANTASY XIV Fan-Ereignis dabei sein!

FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2017 in Frankfurt

(firmenpresse) - Hamburg, 09.11.2016. Wer Neues entdecken will, hat jetzt die Chance dazu ein spannendes Wochenende auf einem der inspirierendsten Live-Events der Welt mit Freunden und Familie zu erleben. Nach Las Vegas und Tokio hat Frankfurt nun die Ehre am 18. und 19. Februar 2017 Schauplatz des FINAL FANTASY XIV Fan Festivals zu sein. Bei diesem Spektakel dreht sich alles um FINAL FANTASY XIV, eines der erfolgreichsten Online-Spiele weltweit.

Wer hier nicht wie ein Großteil der sechs Millionen Fans als Abenteurer im Spiel unterwegs ist, erhält dennoch einen sehr guten Einblick in die fantastische Welt Eorzeas - der Region auf dem jeder sein eigener Held sein kann. Allein die Atmosphäre des Festivals ist für jeden Besucher wie eine Reise in eine ferne Welt. Dafür sorgen neben der aufwendig gestalteten Location, viele fantasievoll verkleidete Menschen (Cosplayer), die sich von ihren eigenen FINAL FANTASY XIV-Helden haben inspirieren lassen und gegeneinander um den Titel des kreativsten Kostüms antreten. Für die faszinierende Stimmung sorgen außerdem Live-Musik und ein großes Angebot an Fanartikeln.

Tausende Fans kommen hier auch wieder zusammen, um die weiteren spannenden Ankündigungen zu den Spielinhalten zu erfahren. So zuletzt auf dem Fan Festival in Las Vegas, auf dem die anstehende Erweiterung Stormblood von Produzent Naoki Yoshida live und feierlich verkündet wurde.

Tickets gibt es hier: https://www.eventbrite.de/e/final-fantasy-xiv-fan-festival-2017-frankfurt-tickets-28784013760?aff=es2 Es wird empfohlen, nicht zu lange mit dem Kauf zu warten, denn die begehrten Tickets waren den beiden vorangegangen Fan Festivals in Rekordzeit schnell ausverkauft.

Weitere Informationen zum Fan Festival in Frankfurt finden Sie hier: http://ffxiv-fanfest.com/de/

Wer bereits vorher in die Welt von Eorzea schnuppern möchte, kann dies kostenlos 14 Tage lang bis Stufe 35 unter http://ffxiv-freetrial.com/de/ tun. Nähere Informationen zur im Sommer 2017 erscheinenden Erweiterung Stormblood finden Sie hier: http://de.finalfantasyxiv.com/stormblood

Über das Spiel:

FINAL FANTASY XIV hat unlängst die Marke von sechs Millionen registrierten Accounts weltweit überschritten und ist für PlayStation 4, PlayStation 3, Windows PC und Mac verfügbar. Für Neueinsteiger steht mit FINAL FANTASY XIV Online, das Gesamtpaket bestehend aus FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn und der Erweiterung FINAL FANTASY XIV: Heavensward zur Verfügung. In 2017 folgt die Erweiterung Stormblood.

Weiterführende Links:

Der Lodestone®: http://de.finalfantasyxiv.com/lodestone/

Offizielle Facebook®-Seite: https://www.facebook.com/FinalFantasyXIV

Offizieller Twitter®-Kanal: (at)FF_XIV_DE





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.square-enix.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

-

Dies ist eine Pressemitteilung von

Square Enix GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Yamaoka International Public Relations GmbH

Isabel Schulz

Poststraße 14-16

20354 Hamburg

schulz(at)yamaoka.de

040 300 326 0

www.yamaoka.de



Datum: 09.11.2016 - 14:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1422450

Anzahl Zeichen: 3469

Kontakt-Informationen:

Firma: Square Enix GmbH

Ansprechpartner: AndréHecker

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 306 33 620





Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung