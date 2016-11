Karnevals-Gigant setzt auf bis zu 80% Rabatt

(firmenpresse) - Rechtszeitig zu Weihnachten und Karneval setzt der Karnevals-Gigant auch in den kommenden Wochen wieder ganz auf große Rabatte! 50-80% günstiger gibt es beim Lagerverkauf im Herzen Kölns unzählige Weihnachts- und Deko-Artikel sowie passende Karnevalskostüme für die jecke Jahreszeit zu ergattern.

Bereits an den zwei vorangegangenen Terminen war der Ansturm auf die riesige Artikelauswahl enorm. Um auch weiteren Kunden einen echten Schnapper zu ermöglichen, wird die Aktion nun noch einmal verlängert.

10.11. + 11.11. + 12.11.2016; 12.00-17.00Uhr

17.11. + 18.11.2016; 12.00-17.00Uhr

24.11. + 25.11.2016; 12.00-17.00Uhr

Von knallbunten Kostümierungen und besinnlichen Weihnachtsartikel für die ruhige Jahreszeit über klassische Deko-Gegenstände bis hin zu trendigen Vintage-Artikeln für Wohnzimmer und Küche wartet das Lager nur darauf von entdeckungsfreudigen Erwachsenen und Pänz erkundet zu werden.

Der Lagerverkauf findet im Gebäude E38 in der Marktstraße 10 auf dem Großmarktgelände in 50968 Köln statt. Kostengünstige Parkplätze sind für alle Anreisenden direkt am Gebäude und in unmittelbarer Umgebung vorhanden.

Der Karnevals-Gigant (Das Depot Menden GmbH) ist ein Kostümshop mit Tradition. Bereits seit September 2009 ist der Kostüm-Onlineshop für viele Kunden fester Anlaufpunkt, wenn es um kostengünstige und trendige Verkleidungen zu Halloween, Karneval, Mottopartys oder Fasching geht. Dank engagierter Mitarbeiter können Kunden des Familienunternehmens aus einer großen Auswahl an Produkten auswählen und diese bequem online bestellen. Des Weiteren werden vorangekündigte Sonderverkäufe angeboten. Nähere Information dazu finden Sie auf unserer Facebook-Seite und im Karnevals-Gigant Online-Shop.

Das Depot Menden GmbH

Das Depot Menden GmbH

Hartmut Menden

Marktstraße 10

50968 Köln

info(at)karnevalsgigant.de

022171066630

https://www.karnevalsgigant.de/



