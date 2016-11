Lange Nacht des Sports: Mit den Kollegen und Nachbarn auf die Karatematte

Hallbergmooser Sport- und Freizeitpark im Munich Airport Business Park (MABP) zählt zu den größten der Region / Veranstaltung richtet sich an Hallbergmooser Bürger und Gewerbetreibende sowie an Mitarbeiter des MABP



München / Hallbergmoos, 9. November 2016. Von Klettern über Kickboxen und Karate bis zum Tischtennis: Nach dem erfolgreichen Debüt 2013 veranstaltet die Gemeinde Hallbergmoos in ihrem Sport- und Freizeitpark am 12. November die mittlerweile vierte „Lange Nacht des Sports“. Ab 19 Uhr gibt es in den drei Hallen ein Sportprogramm mit 24 Kursen. Der Sport- und Freizeitpark in Hallbergmoos zählt mit 160.000 Quadratmetern zu den Größten in der Region. Da der flughafennahe Munich Airport Business Park (MABP) rund 185.000 Quadratmeter Bürofläche umfasst, kommt rechnerisch auf einen Quadratmeter Büro fast ein Quadratmeter Sport und Freizeit.



(firmenpresse) - „Die Veranstaltung bringt interessierte Anwohner und Arbeitnehmer in einem lockeren Rahmen zusammen“, sagt Harald Reents, Bürgermeister der Gemeinde Hallbergmoos. Einen Abend lang können sich Interessierte sportlich verausgaben oder einfach nur zuschauen. Ab 21 Uhr gibt es zusätzlich ein Discokegeln mit DJ Frank Sander in der Kegelbahn. Im Schützenstüberl des Sportparks sorgt die Live-Band „Me and the Heat“ für Stimmung.



Als Bindeglied zwischen Wohnen und Arbeiten ist der im Jahr 2011 fertig gestellte Sport- und Freizeitpark Hallbergmoos ein wichtiger weicher Standortfaktor für das Gewerbegebiet und den MABP: Auf 16 Hektar finden Vereins- und Freizeitsportler indoor wie outdoor perfekte Wettkampf- und Trainingsbedingungen. Für die Mitarbeiter der in Hallbergmoos ansässigen Unternehmen stellt die Gemeinde täglich während der Mittagszeit und nach Feierabend für jeweils zwei Stunden Spinde und Dusche zur Verfügung. „Unternehmen können dadurch ohne eigene Infrastruktur einen wichtigen Beitrag zur Work-Life-Balance ihrer Angestellten leisten“, erklärt Alexander Mademann von der Wirtschaftsförderung.









Über den Munich Airport Business Park



Seit der Eröffnung des Münchner Flughafens 1992 verkörpert der Munich Airport Business Park (MABP) als starker Business-Standort die besten Visionen aller beteiligten Projektpartner. Hinter dem Business Park stehen die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hallbergmoos, die Flughafen München GmbH und zahlreiche Investoren, die sich gemeinsam zu einer Standortinitiative zusammengeschlossen haben. Mit dem MABP haben sie einen lebendigen Büropark direkt neben dem Flughafen München geschaffen, einem der wichtigsten Verkehrsflughäfen Deutschlands. Ob Hightech, Biotech, Media, Pharma oder Luftfahrt: Auf über 185.000 Quadratmetern Bürofläche haben sich mehr als 220 Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen niedergelassen. Der Branchenmix erlaubt es Firmen nicht nur, sich schnell zu integrieren, sondern auch erfolgreich Synergien zu nutzen. Mit seiner Vielfalt fügt sich der MABP ebenso in den Wirtschaftsstandort Hallbergmoos ein, der mit 1.400 angesiedelten Betrieben zu den vielschichtigsten der Metropolregion München zählt. Mehr Informationen: www.mabp.de



