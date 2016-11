EFMD vergibt CLIP-Akkreditierung an Sberbank Corporate University

Das Verfahren Corporate Learning Improvement Process (CLIP) ist eine besondere Akkreditierung, die von der European Foundation for Management Development (EFMD) entwickelt wurde und gezielt die Schlüsselfaktoren identifiziert, die das Niveau von Gestaltung und Arbeitsweise von Corporate Universities und Unterrichtsorganisationen bestimmen.

Die EFMD gibt hocherfreut bekannt, dass die Sberbank Corporate University in Russland vor Kurzem die CLIP-Akkreditierung erhalten hat und sich der Gruppe akkreditierter Organisationen anschließt, zu der auch die Akademie Deutscher Genossenschaften ADG, Alcatel-Lucent, Allianz SE, ArcelorMittal, BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Capgemini University, Credit Suisse AG, EDF Group, EDP - Energy of Portugal, Gas Natural Fenosa, GDF SUEZ University, Grupo Santander, Mazars University, MLP Finanzdienstleistungen AG, Novartis International AG, OCP Corporate Training Institute, PSA Peugeot Citroen, Repsol, Siemens AG, Swiss Reinsurance Company Ltd. und UniCredit Group zählen.

?Das Team der Sberbank Corporate University fühlte sich zutiefst geehrt, die CLIP-Akkreditierung für unsere Einrichtung zu erhalten. Unserer Ansicht nach waren rigorose Selbstbewertungsprozesse sowie die Begutachtung durch Fachkollegen in Hinblick auf CLIP-Qualitätsstandards entscheidend, um unsere bestehenden Stärken und Entwicklungsprioritäten für die kommenden Jahre besser zu verstehen. Diese angesehene, internationale fachliche Anerkennung ist besonders angesichts der kurzen Geschichte von Sberbank CU, der Größe und des Umfangs unseres Lernprogramms für 35.000 Sberbank-Manager und unserer hohen Ambitionen, strategische Veränderungen bei Sberbank herbeizuführen, von großer Bedeutung. Unser vorrangiges Ziel besteht nun darin, die Lerndynamik aufrechtzuerhalten, während wir uns kontinuierlich neu definieren, um dafür zu sorgen, dass wir Sberbanks Wandel zu einer ,technologiegerechten Organisation mit Banklizenz als unsere Antwort auf die Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs im digitalen Zeitalter unterstützen?, sagte Valery Katkalo, Dean der Sberbank Corporate University.

Martin Moehrle, Associate Director, Corporate Services, der das CLIP-Verfahren bei EFMD leitet, bemerkte zur Akkreditierung von Sberbank Corporate University: ?Das EFMD-Team war insbesondere beeindruckt von der außerordentlichen Förderung der Sberbank Corporate University von Anfang an, von der ausgeprägten Dynamik, die sie innerhalb der Organisation bewirkt hat, ihrer hohen Sichtbarkeit außerhalb des Unternehmens, ihrer ausgezeichneten Programmgestaltung und -durchführung, ihrer überzeugenden Zusammenarbeit mit dem Business, ihrer Disziplin bei der Einhaltung gesetzter Lernprinzipien und ihrer Rolle in der Umsetzung von Sberbank-Werten. Wir gratulieren der von Valery Katkalo geleiteten SCU zur Einrichtung einer so wirkungsvollen und ausgereiften Plattform in Rekordzeit sowie zur Erlangung der CLIP-Akkreditierung und freuen uns auf deren Beitrag zur CLIP-Community.?

Das CLIP-Bewertungsverfahren deckt alle wichtigen Bereiche der Entfaltung der Corporate University innerhalb des Unternehmens ab: die Abstimmung ihrer Mission und betrieblicher Zielsetzungen mit einer Unternehmensstrategie; die Effizienz ihrer Leitung und interner Managementsysteme; ihr Vermögen, wichtigen Problemen zu begegnen, die für die Geschäftssparten von Bedeutung sind; den Programmgestaltungsprozess; den Gesamtzusammenhang des Programm-Portfolios; die Qualität der Durchführung und die Wirkung der Aktivitäten der Corporate University auf individuelles und organisatorisches Lernen.

Über EFMD

Die EFMD ist ein führendes internationales Netzwerk von Business Schools und fortschrittlichen Unternehmen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Standard der Managementausbildung und -fortbildung global anzuheben. Nähere Informationen zur EFMD sind verfügbar unter efmd.org.

