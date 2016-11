Tickmill expandiert als Broker mit FCA-UK-Zulassung nach Europa

Der führende Online-Forex- und CFD-Broker Tickmill ist stolz

darauf, bekannt zu geben, dass er für seine britische

Tochtergesellschaft, die Tmill UK Limited, unter der Zulassungsnummer

717270 (https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b00000

1HjJatAAF) die Zulassung von der britischen Finanzaufsichtsbehörde

FCA (Financial Conduct Authority) erhalten hat.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160718/814103 )



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161108/437226 )



Die FCA ist eine der weltweit angesehensten

Finanzaufsichtsbehörden, nach deren Regeln die bekanntesten

Finanzdienstleister ihre Tätigkeit ausüben. Broker mit einer

FCA-Zulassung müssen strenge Finanzstandards einhalten; dazu gehören

Eigenkapitalanforderungen, die vollständige Trennung von

Kundengeldern und Transparenz der Geschäftsabläufe.



Mit der FCA-Zulassung wird Tickmill, ein globaler STP- und

ECN-Broker mit einer starken Präsenz in den wichtigsten Märkten in

Asien und in der MENA-Region, seine Reichweite im Vereinigten

Königreich und in Europa expandieren und Händlern ausgezeichnete

Handelsbedingungen, eine hohe finanzielle Sicherheit, eine

ausgezeichnete Ausführungsgeschwindigkeit und individuelle

Kundenbetreuung bieten. Tickmill bietet seine Dienste ab heute, dem

9. November, offiziell auch im Vereinigten Königreich und in Europa

an und erwartet starkes Interesse von professionellen algorithmischen

Händlern.



Im September 2016 haben Tickmill-Kunden mehr als 3 Millionen

Handelsgeschäfte ausgeführt, von denen 63 % durch Algorithmen und EAs

und 37 % manuell platziert wurden. Das Unternehmen ist stolz darauf,

einigen der anspruchsvollsten Privatkunden und institutionellen

Anlegern auf der ganzen Welt zu dienen, die sehr aufmerksam auf

Liquidität, Preiskalkulation und Ausführungsqualität achten.





Tickmill UK wird von Duncan Anderson geleitet, der zum Chief

Executive Officer für die Geschäftstätigkeiten von Tickmill im

Vereinigten Königreich ernannt wurde. Andersons umfangreiche

Erfahrung und starkes Branchenwissen unterstützen Tickmills Vision,

der bevorzugte Anbieter in Bezug auf die Qualität der

Handelsdienstleistungen und Kundenerfahrungen zu werden.



"Es ist in der Tat eine große Ehre, mit dem Tickmill-Team zu

arbeiten", sagte Anderson. "Bei seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz

mit starken Finanzergebnissen und stabilem Wachstum, belegt durch das

für Juli berichtete Monatshandelsvolumen in der Rekordhöhe von 51,7

Milliarden Dollar, befindet sich das Unternehmen in der

beneidenswerten Position als Marktführer und Innovator. Dies

unterstreicht Tickmills festen Glauben an einen hervorragenden

Kundenservice und daher bin ich wirklich begeistert, dabei zu helfen,

die angesehene Tickmill-Marke nach Europa zu bringen."



Zur FCA-Zulassung sagte Anderson: "Die FCA-Zulassung markiert ein

neues Kapitel in unserer Geschichte der globalen Expansion. Der Weg

für unseren Eintritt in den europäischen Markt steht jetzt eindeutig

offen und wir betreten ihn mit einer festen Zusage, die Interessen

unserer Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen und

Brokerage-Dienstleistungen von hervorragender Qualität zu bieten."



Redaktionelle Hinweise



Über Tickmill



Tickmill ist ein preisgekrönter globaler ECN-Broker, zugelassen

und reguliert durch die FCA UK und die FSA SC. Tickmill bietet

Trading-Dienstleistungen mit einem primären Fokus auf CFDs mit

Devisen, Aktienindizes, Rohstoffe und Edelmetalle. Das Unternehmen

hat sich durch die Bereitstellung von ausgezeichneten

Handelsbedingungen mit einigen der niedrigsten Spreads und

Provisionen in der Branche als auch mit der ultraschnellen Ausführung

durch seine Londoner Server auf dem allerneuesten Stand der Technik

einen Namen gemacht. Tickmill verzeichnete im Juni 2016 ein

Monatshandelsvolumen von 49,1 Milliarden Dollar (https://tickmill.com

/news/the-year-2016-continues-to-exceed-the-traders-expectations-as-w

e-are-on-the-path-of-success/), gefolgt von einem Rekordhoch von 51,7

Milliarden Dollar im Juli.



Bitte besuchen Sie http://www.tickmill.com oder wenden Sie sich an

management(at)tickmill.co.uk



- Der Handel mit CFDs kann zu Verlusten führen, die die

anfängliche Investition übersteigen.







