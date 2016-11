SAVE THE DATE: Pressekonferenz nach der ARD-Hauptversammlung am

23. November beim Bayerischen Rundfunk in München

(ots) - Die nächste Hauptversammlung der

ARD-Intendantinnen und Intendanten sowie der Gremienvorsitzenden

findet am 21. und 22. November beim Bayerischen Rundfunk in München

statt.



Wir möchten Sie gerne am Mittwoch nach der Hauptversammlung über

Inhalte und Entscheidungen bei einer Pressekonferenz informieren.



Termin:



Mittwoch, 23. November 2016, ab 11:00 Uhr



Ort:

Bayerischer Rundfunk

Rundfunkplatz 1 (Eingang Arnulfstraße)

80335 München



Eine Einladung mit thematischen Schwerpunkten und

Gesprächspartnern sowie allen weiteren organisatorischen Angaben

erhalten Sie in der kommenden Woche.



Sie können die Pressekonferenz wie immer auch im Livestream unter

https://presse.daserste.de verfolgen und per Chat Fragen stellen.

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Teilnahme an Livestream und Chat

beim ARD-Pressedienst (pressedienst(at)DasErste.de) registriert sein

müssen. Im Chat bitten wir um Anmeldung mit Klarnamen und Medium.

Nicknames und anonyme Teilnehmer werden im Rahmen der ARD-Netiquette

souverän ignoriert.







Pressekontakt:

Steffen Grimberg

ARD-Sprecher

Tel.: 0341/300-6431

E-Mail: steffen.grimberg(at)mdr.de



