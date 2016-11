ARD-Brennpunkt: Der Triumph des Donald Trump / Moderation Ellen Ehni

(ots) - Das Erste, 9. November 2016, 20.15 - 21.00 Uhr



Es ist ein politisches Erdbeben. Milliardär Donald Trump siegt bei

der Präsidentenwahl in den USA. Seinen Sieg hatte keiner

ausgeschlossen, aber als er einen Schlüsselstaat nach dem anderen

gewann, schwand die Hoffnung im Clinton-Lager. Der Brennpunkt geht

der Frage nach, warum die Mehrheit der Amerikaner "Ja " sagte zu

Trump.



In Reportagen und Gesprächen wird skizziert, wie zerrissen das

Land nun ist. Gefragt wird auch, mit welchem Programm und welcher

Mannschaft Trump regieren will. Zudem gibt es Schalten zu

Korrespondenten weltweit, wie in anderen Ländern der Triumph Trumps

aufgenommen wird, und was er für die Konflikte in der Ukraine und im

Nahen Osten bedeutet.



Moderation: Ellen Ehni



Redaktion: Christof Schneider und Tibet Sinha (WDR)



