Neues Jahr, gesenkte Preise

Bei Bigge Energie sinken 2017 Strom-und Gaspreise

Bigge Energie senkt 2017 die Preise, beim Erdgas um 10 %. (Bildquelle: Bigge Energie)

(firmenpresse) - Bigge Energie beschert seinen Kunden einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denn die Preise sinken. Das Erdgas wird so ab dem 1. Januar 2017 um bis zu 0,44 Cent pro Kilowattstunde (kWh) günstiger. Das bedeutet beispielsweise bei einem jährlichen Erdgas-Verbrauch von 25.000 kWh eine Ersparnis von 110 Euro pro Jahr. "Ich freue mich, dass wir zum Start ins neue Jahr eine Preissenkung anbieten können, beim Erdgas sogar um 10 %. Unsere Kunden können so zusammen mit unseren speziellen Tarifen deutlich sparen", so Armin Fahrenkrog von Bigge Energie.

Passt der Tarif noch?

In manchen Fällen lohnt sich auch der Blick auf die Tarifangebote von Bigge Energie. Liegt der Stromverbrauch zum Beispiel bei über 3.500 kWh/Jahr, kostet der Strom beim Tarif "Bigge maxi" jede weitere Kilowattstunde einen Cent weniger. Beim Erdgas ist der Tarif "Bigge Eco" ab 3.000 kWh/Jahr günstiger gegenüber dem Grundtarif. Weitere Informationen rund um die gesenkten Preise und die passenden Tarife gibt es per E-Mail an armin.fahrenkrog(at)bigge-energie.de oder telefonisch unter 02761 896 - 2701 oder einfach unter bigge-energie.de.





BIGGE ENERGIE

BIGGE ENERGIE ist der heimische Energieversorger für Strom und Erdgas rund um die Bigge. Gleich nebenan, mit zuverlässigem Service vor Ort - ehrlich, bodenständig und zukunftsorientiert - bringt BIGGE ENERGIE Strom und Gas in die Bigge-Region mit ihren Kommunen Attendorn, Drolshagen, Finnentrop, Kirchhundem, Lennestadt, Olpe und Wenden.

www.bigge-energie.de

BIGGE ENERGIE

BIGGE ENERGIE

Stefan Köhler

Schlachthausstr. 10

57072 Siegen

s.koehler(at)psv-marketing.de

0271 77001616

www.bigge-energie.de



BIGGE ENERGIE

BIGGE ENERGIE

Olpe

02761 896 - 2700





