Ab sofort - das Zembro Notrufarmband mit drei Monaten Notrufalarmzentrale gratis / Jetzt das digitale Zembro Notrufarmband für Senioren bestellen und sparen

(ots) - Ist denn jetzt schon Weihnachten? Ab sofort

ist das Zembro Notrufarmband schon für EUR 29 pro Monat erhältlich,

inklusive drei Monate 24-Stunden Service der Notrufzentrale gratis.

Während dieser Promotion ist dieser Service vollständig kostenfrei.

Generell entstehen keine zusätzlichen Aktivierungskosten und es wird

keine Kaution fällig. Der Vertrag ist flexibel zum Monatsende kündbar

und falls das Zembro nicht gefällt, kann es innerhalb von 30 Tagen

einfach zurückgegeben werden. Innerhalb Europas ist Lieferung des

Zembro Notrufarmbands kostenlos.



Details zum Produkt



Das Zembro Notrufarmband ist ein moderner Notruf, der im Ernstfall

immer und überall die Angehörigen des Trägers alarmiert. Das Konzept

des Zembro Notrufarmbands besteht aus zwei Teilen: Zum einen aus dem

Zembro Notrufarmband selbst und andererseits aus der App, die auf

einem iPhone oder Android-Smartphone installiert ist. Der Zembro

Senior trägt das Armband, und seine Kontakte, zum Beispiel Kinder

oder Nachbarn, nutzen die App auf ihrem eigenen Smartphone. Im

Notfall kann der Träger den Alarm entweder aktiv auslösen. Die

Kontaktpersonen werden umgehend benachrichtigt und können direkt auf

dem Armband anrufen. Das Zembro Notrufarmband funktioniert dabei wie

ein Telefon. Zudem wird bei ausgelöstem Alarm der exakte Standort des

Trägers über GPS in einer interaktiven Karte auf dem Smartphone des

Notfallkontakts angezeigt. Der Senior braucht also selbst kein

Smartphone, um das Notrufarmband zu benutzen. Gleichzeitig kann das

Zembro Notrufarmband als digitale Armbanduhr genutzt werden.



Über Zembro



Das Zembro Notrufarmband ist ein Wearable, das Senioren mit ihren

Kindern, ihrer Familie oder ihren Pflegekräften vernetzt. Das Armband

sendet in Notsituationen einen Notruf an die Angehörigen des Trägers.



UEST NV, das belgische Start-Up hinter Zembro, hat es sich zur

Aufgabe gemacht, Generationen zu verbinden. Dazu müssen sie in der

Lage sein, bestmöglich füreinander zu sorgen. Für UEST NV ist

Technologie das Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Neben dem

Investment-Fond Fidimex von imec haben auch weitere erfolgreiche

Entrepreneure in Zembro investiert.



Mehr Informationen über Zembro finden Sie unter:

https://www.zembro.com/de-DE/



Die kostenlose Zembro Beratung erreichen Sie unter 0800 724 49 32

(von 9 bis 18 Uhr).







HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss, Caroline Rixen, Stefan Schmidt

Tel.: +49 (0)89 99 38 87-30 / -47 / -46

zembro(at)hbi.de

www.hbi.de



Keywords (optional):

