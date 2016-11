Holz 2016 mit Besuchermanagementsystem von ADITUS

Hannoveraner Ticketing-Spezialist allein in diesem Jahr auf vier Kontinenten aktiv

(PresseBox) - Die Einlasskontrollsysteme des Hannoveraner Ticketing-Spezialisten ADITUS sind international gefragt. Allein in diesem Jahr (2016) hat ADITUS den Zugang zu Messen in sechs Ländern auf vier Kontinenten mit seinen Besuchermanagementsystemen deutlich vereinfacht und entzerrt ? zuletzt zur Holz 2016 vom 11. - 15.10.2016 in Basel, der ältesten Fachmesse der Schweiz. Damit hat ADITUS sein internationales Geschäft konsequent weiter ausgebaut und die globalen Geschäftsaktivitäten vertieft.

Die Holz findet als wichtigstes Branchenevent des Alpenlandes alle drei Jahre statt. Erstmals setzte der Veranstalter MCH Group AG beim Besuchermanagement auf das innovative Ticketing-System von ADITUS. Die rund 40 000 Fachbesucher hatten vorab die Möglichkeit, sich online im ADITUS-Besucherportal zu registrieren, Kurzentschlossene hingegen konnten Ihre Daten alternativ vor Ort an den SB-Terminals erfassen. Das ADITUS-Besucherportal ist mit einer internationalen Firmendatenbank verknüpft. Das macht die Registrierung einfacher denn je: Der Nutzer tippt die ersten Buchstaben des Firmennamens ein und das Portal bietet eine Auswahl an möglichen Firmen. Nach der Auswahl werden die restlichen Firmendaten automatisch vervollständigt. Das spart Zeit bei der Registrierung. Gleichzeitig generiert das System automatisch qualitativ hochwertige wie valide Besucherdaten. Am Self-Badging-Gate, der Drehsperre mit Einlassterminal Speedy, werden registrierte Besucher quasi im Vorbeigehen erkannt, für den Fachbesucher wird ein persönliches Badge direkt beim Zutritt am Point-of-Entrance ausgedruckt.

Anhand der Registrierungsdaten können Aussteller jederzeit im ?Exhibitor-Service-Center? live einsehen, wer die Gutscheine eingelöst hat.

?Die größte Herausforderung war die Zeit. Von der mündlichen Zusage bis zum Going Live des Shops lagen nur drei Wochen. Es gab keinerlei Reibungsverluste. Das hochflexible System ließ sich problemlos in unsere Prozesse integrieren und verschaffte die gewünschten sichtbaren wie spürbaren Vorteile: der Zugang zur Veranstaltung wurde vereinfacht und die Wartezeit im Eingang deutlich reduziert. Wir sind hoch zufrieden und absolut überzeugt von der ADITUS-Lösung?, so Marc Grünenwald, Head of Ticketing and Cash bei der MCH Messe Schweiz (Basel) AG.



Sebastian Kluge, Projektleiter der Holz von ADITUS, ergänzt: ?In Basel konnten wir unser Know-how und unsere Erfahrung, die wir bereits bei den anderen Auslandsmessen sammeln konnten, perfekt umsetzten. Insbesondere das flexible Self-Badging-Gate mit dem Einlasssystem ?Speedy? hat in der Schweiz begeistert.?

Informationen zur Holz unter http://www.holz.ch/.

Über MCH Group AG

Die MCH Group ist ein führendes internationales Live Marketing Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk im gesamten Messe- und Event-Markt. Sie schafft effektive und effiziente Marketing-Plattformen in Form von international und national führenden Messen. Und sie bietet individuelle Marketing-Lösungen für erfolgreiche Messebeteiligungen sowie für weitere Corporate und Public Events aller Art ? weltweit.



ADITUS entwickelt seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1998 Lösungen für die Bereiche Ticketing, Einlasskontrolle, Besucherregistrierung und CRM. Die Produkte haben eine klare Ausrichtung auf Fach- und Publikumsmessen sowie Kongresse mit komplexen Anforderungen im In- und Ausland. Durch diese Fokussierung und die ständige Weiterentwicklung der Standardprodukte in enger Zusammenarbeit mit den Kunden, ist ADITUS Innovationsmarktführer im Ticketing für anspruchsvolle Messe- und Eventveranstalter. (www.aditus.de)





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

09.11.2016

Kontakt-Informationen:

Firma: ADITUS GmbH

Stadt: Laatzen





