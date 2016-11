Citadines Apart’hotel startet neue innovative Kampagne „Be The City“

(firmenpresse) - Frankfurt, 07. November 2016: Die Hotelmarke Citadines Apart'hotel hat mit „Be the City“ heute ein innovatives Kundenkonzept gestartet, das Hotelgästen authentische Erlebnisse an ihrem Reiseziel ermöglicht. Lokales Insiderwissen des Hotelpersonals hilft Citadines-Gästen die neue Stadt und Ihre Geheimnisse schneller zu entdecken.

„Be the City“ zeigt den Gästen, die sich für einen Aufenthalt in einem Citadines Apart’hotel entscheiden, die Vorteile der Hotelmarke. So profitieren die Gäste von Citadines anders als bei Homesharing-Plattformen von dem umfangreichen Wissen der Hotelteams, die ihnen mit lokalem Insidertipps die schönsten Seiten ihrer Reiseziele zeigen – von der besten Apfelweinkneipe in Frankfurt bis zum romantischsten Café in Paris.

Die Kampagne konzentriert sich auf alle wichtigen europäischen Metropolen wie London, Berlin, Paris und Lyon. Kreative Slogans beziehen sich auf typische Eigenheiten des jeweiligen Reiseziels und machen bereits vor Reiseantritt Lust auf einen Aufenthalt in einem Citadines Apart’hotel. Lyon-Besucher sind zu „Have a nice tripes“ eingeladen, angelehnt an eine kulinarische Spezialität der Stadt, London-Reisende genießen „Fish and Cheap“ und Berliner Gäste können stolz „Ich bin ein Citadiner“ verkünden, angelehnt an die Rede John F. Kennedys aus dem Jahr 1963.

Im Rahmen dieser Kampagne bietet Citadines ein Kennenlernangebot mit bis zu 30 Prozent Rabatt auf die besten verfügbaren Tarife für Geschäftskunden bei einem Mindestaufenthalt von drei Nächten bis März 2017, und einen Rabatt von bis zu 50 Prozent auf die besten verfügbaren Tarife auf zusätzliche private Wochenendaufenthalte (Freitags bis Sonntag) bis einschließlich August 2017. Das Angebot gilt für alle Firmenkunden, die sich beim Ascott-Online-Vorteilsprogramm registrieren. Die Anmeldung ist kostenlos. Das Angebot wird von einer umfassenden Medienkampagne begleitet, inklusive LinkedIn.

Mitglieder des Ascott Online-Vorteilsgramm können außerdem beim interaktiven Online-Spiel „Be the City“ teilnehmen, das verschiedene Citadines-Häuser in Europa vorstellt und zeigt, wie Gäste über die neu gestaltete Webseite die besten Tarife buchen können. Begleitet von der Social-Media-Kampagne "Be the City" lädt das Online-Spiel außerdem dazu ein, die Citadines-Häuser in den unterschiedlichen Städten mit ihren Zimmerkategorien virtuell zu erkunden und gleichzeitig tolle Preise zu gewinnen.



Das lokale Insiderwissen ergänzt die zahlreichen Vorteile der Citadines Apart’hotels und rundet das Konzept ab: Die voll ausgestatteten Apartments verbinden die Privatsphäre einer Wohnung mit den Annehmlichkeiten eines Hotels, einschließlich 24/7-Rezeption und Wäscheservice. Dazu genießen Gäste die Flexibilität Ihrer Aufenthaltsdauer, von einer Übernachtung bis zu einem Aufenthalt von einem Monat oder länger.

Rebecca Hollants Van Loocke, Regional General Manager von Großbritannien, Deutschland und Georgien bei The Ascott Limited, über die Kampagne: "Das Spiel ‚Be the City‘ hilft den Mitgliedern unseres Ascott-Online-Vorteilsprogramms, die Geheimnisse der einzigartigen europäischen Städte zu entdecken. Zudem profitieren sie von unserer neue Website mit personalisierten Inhalten, intuitiver Navigation, zahlreichen Reiseinformationen, Bildergalerien sowie interaktiven Stadtplänen. Citadines Apart‘hotels garantiert unseren Gästen die geschätze Qualität, Bequemlichkeit und Flexibilität von Ascott. Mit den "Be the City"-Angeboten profitieren Geschäftsreisende außerdem von exklusiven Tarifen, während sie Arbeit und Freizeit verbinden können."



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über The Ascott Limited und Citadines Apart´hotel

The Ascott Limited (Mitglied von CapitaLand) ist der weltweit größte Betreiber von „Serviced Residences“ mit Sitz in Singapur und mit mehr als 29.000 Wohneinheiten in Asien, Europa und den Emiraten. Derzeit plant The Ascott weitere 17.000 Wohneinheiten und damit sein Portfolio auf 46.000 in mehr als 290 Häusern in 100 Städten und 27 Ländern zu erweitern. Die Gruppe bedient die drei Marken Somerset, Citadines Apart’hotel und Ascott the Residence.

In Europa betreibt die Gruppe 44 Citadines Apart’hotels in sechs Ländern: 2 Citadines in Belgien (Brüssel), 28 Residenzen in Frankreich (darunter 14 Citadines und drei Häuser der The Crest Collection in Paris sowie 11 Citadines in weiteren Städten), 1 Citadines in Georgien (Tiflis), 5 Citadines in Deutschland (Madison Hamburg und 4 Citadines in Berlin, München, Frankfurt und Hamburg), 1 Citadines in Spanien (Barcelona) und 7 Residenzen in Großbritannien (The Cavendish London und 6 Citadines in London).

www.the-ascott.com / www.citadines.com / www.somerset.com

Besuchen Sie Citadines auch auf Facebook (www.facebook.com/citadineseurope) und Twitter (www.twitter.com/citadineseurope)



