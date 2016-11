DTS24.de: Geschäftsreisen in neuem Look & Feel

Ab sofort präsentieren sich die Webseiten von DERPART Travel Service (DTS), der Geschäftsreisesparte der DERPART Reisebüros, in neuem Look & Feel.

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 08. November 2016. Ab sofort präsentieren sich die Webseiten von DERPART Travel Service (DTS), der Geschäftsreisesparte der DERPART Reisebüros, in neuem Look & Feel. Lag der Fokus des Webauftritts DTS24.de bisher mehr auf dem Imageaufbau von DTS, sind es nach dem Relaunch deutlicher als bisher auch die Kontakt-Optionen und die Services der DTS Büros. Analog zum Webauftritt DERPART.COM wird die zentrale DTS24.de Webseite die Besucher nun noch gezielter auf die bürobezogenen Partnerseiten und somit direkt zu den Geschäftsreise-Experten weiterleiten.

Nachdem Anfang 2016 der touristische Web-Auftritt DERPART.COM erfolgreich auf das nutzerfreundliche Responsive-Design umgestellt wurde, folgte jetzt auch die Umsetzung bei DTS24.de. Insbesondere im Geschäftsreisebereich haben Webseiten, die für alle verfügbaren Endgeräte optimiert sind, eine extrem hohe Relevanz.

„So schaffen wir für unsere DTS Büros im Rahmen des Relaunchs einen zusätzlichen Vorteil. Da Suchmaschinen wie Google mobil optimierte Webseiten erkennen, steigen diese dadurch auch im Ranking“, so Andreas Neumann, zuständiger DERPART Geschäftsführer für den Bereich Business Travel.

Darüber hinaus gibt DERPART den DTS Büros ein neues, noch userfreundlicheres Content Management System (CMS) an die Hand, das die Pflege der eigenen DTS Webseiten, und somit das Einstellen von eigenen Inhalten, um ein vielfaches intuitiver und einfacher macht. Insgesamt wird damit die Gestaltung der Website für die DTS Büros flexibler und individueller.

Mit dem Relaunch verlässt DTS außerdem das alte Farbkonzept des früheren Außenauftritts und wurde analog zu den DERPART.COM Webseiten in ein modernes, CI-konformes Look & Feel gebracht.

Michael Schober, Bereichsleiter Marketing bei DERPART, fügt hinzu: „Vorherrschende Farben sind nun weiß und grau/silber. Das „DERPART Rot“ wird – im Vergleich zur touristischen Website – dezenter eingesetzt. Ziel ist eine ruhigere, klare Gestaltung – schließlich „geht’s ums Geschäft“, genauer gesagt um Geschäftsreisen.“



Die neuen DTS Webseiten dienen dem Imageaufbau und der Akquisition von Neukunden, bieten aber auch Bestandskunden neue Funktionen, wie beispielsweise den Zugriff auf die vom Büro angebotenen Online Booking Engines (OBEs) sowie direkte Kontaktmöglichkeiten zu den einzelnen Mitarbeitern des jeweiligen DTS Büros. Im Bereich Travel-Tools kann der Kunde nun auch schneller und umfassender auf Reise-Informationen zugreifen oder zum Beispiel online einchecken.

Weitere Informationen unter: www.DTS24.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über DERPART TRAVEL SERVICE:

DERPART TRAVEL SERVICE (DTS) ist der Reisebürozweig von DERPART, der sich auf den Geschäftsreisemarkt konzentriert. Die mehr als 70 DTS-Büros in Deutschland und Europa haben sich erfolgreich auf mittelständische Unternehmen spezialisiert und bieten einen 24-Stunden-Service. Im Fokus steht die persönliche Beratung: Für jeden Kunden wird ein individuelles Travel-Management-Programm erarbeitet. Durch die Beteiligung an Radius Travel, einem weltweit agierenden Netzwerk von erfolgreichen Business Travel Büros, gewährleistet DTS ein globales Travel Management. Mit mehr als 3.300 Geschäftsreisebüros in über 80 Ländern deckt Radius Travel alle relevanten Märkte ab.



