Neue Vertriebsspitze: Uwe Paul wird Commercial Director bei Hisense Germany

Uwe Paul: seit 1. November 2016 Commercial Director bei Hisense Germany

(firmenpresse) - Düsseldorf, 9. November 2016 - Uwe Paul ist seit dem 1. November 2016 als Commercial Director bei Hisense Germany tätig. Durch einen konsequenten Ausbau des Vertriebs wird er die Präsenz von Hisense im Fachhandel in Deutschland signifikant erhöhen. Das Ziel von Uwe Paul ist es, dazu beizutragen, das Vertrauen zur Marke und zum Team von Hisense kontinuierlich zu steigern. Dass dies auch nachhaltig möglich ist, hat er in den vergangenen 20 Jahren in der Branche in führenden Positionen bei Weltmarken unter Beweis gestellt. Uwe Paul berichtet an Hans Wienands, Senior Vice President Hisense Germany.

Zwanzig Jahre Panasonic Marketing Europe GmbH, Direktor Vertrieb Home Electronics und Home-Appliances sowie Zubehör für Deutschland und Österreich, danach Direktor Vertrieb bei Philips TV (TP Vision): Mit Uwe Paul startete am 1. November ein ausgewiesener Branchenkenner als Commercial Director bei Hisense Germany in Düsseldorf.

Der Diplom-Betriebswirt will die Marke Hisense, die von Händlern und Verbrauchern nicht zuletzt seit dem Sponsoring der UEFA EURO 2016TM immer stärker wahrgenommen wird, deutlich breiter distribuieren. Dafür ist intensive Überzeugungsarbeit zu leisten.

Im Fokus seiner Aktivitäten steht die langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel und die Etablierung von Hisense als verlässlicher und fairer Partner. Uwe Paul versteht seine Aufgabe aber auch als Brücke vom Markt zur Produktentwicklung: Er wird Impulse aus dem Markt aufnehmen, damit diese von den Entwicklern in Produkte umgesetzt werden können, die die Verbaucher begeistern. Darüber hinaus soll der neue Commercial Director das Vertriebsteam im Einklang mit der Wachstumstrategie von Hisense ausbauen und weiterentwickeln.

"Mit Uwe Paul gewinnt Hisense einen hochkarätigen Vertriebsexperten. Mit seiner Hilfe werden wir die Präsenz unserer Produkte in allen wichtigen Kanälen massiv ausbauen", so Candy Pang, Geschäftsführerin von Hisense Germany. "Uwe Paul berichtet an Senior Vice President Hans Wienands. Dank der geballten Expertise dieser beiden Führungspersönlichkeiten werden wir noch schneller unsere ehrgeizigen Wachstumsziele erreichen und schon bald in Deutschland zu den Top-Playern in unseren Produktsegmenten gehören."

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung als Commercial Director bei Hisense Germany", so Uwe Paul. "Hisense hat es in kurzer Zeit geschafft, in den Fokus des Handels und vieler Verbraucher zu gelangen. Gern bringe ich mein Know-how sowie meine Kontakte ein, um die Marke Hisense in Deutschland noch erfolgreicher zu machen."





Über Hisense

Das 1969 in China gegründete Hightech-Unternehmen Hisense zählt zu den weltweit führenden Herstellern von TVs, Haushaltsgeräten (Kühlschränke, Waschmaschinen, Küchengeräte) sowie Klimaanlagen, Smartphones, Tablets und Unterhaltungselektronik. Hisense investiert kontinuierlich in technologische Forschung und Entwicklung. Mit einem internationalen Team von rund 69.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwirklicht das Unternehmen seine Vision, eine der führenden Weltmarken zu werden. Hisense verfügt über 17 Produktionsstandorte und 14 F&E-Einrichtungen rund um den Globus sowie regionale Vertretungen in Europa, Nordamerika, Australien, Afrika und Südostasien. Aktuell werden die Produkte des Unternehmens in über 130 Ländern angeboten.

Hisense Europe und die deutsche Niederlassung haben ihren Sitz in Düsseldorf. Hier ist auch das europäische Forschungs- und Entwicklungszentrum angesiedelt. Weitere europäische Niederlassungen gibt es im Vereinigten Königreich, Spanien, Italien und Frankreich. Mehr Informationen auch unter www.hisense.de oder www.hisense.com.

