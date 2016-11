Mit AZIMUT Hotels die teuerste Stadt der Welt erkunden: In Moskau mit kleinem Budget viel Komfort genießen

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 7. November 2016 – Moskau gilt laut aktueller „HRG Hotel Survey“ als teuerste Stadt der Welt, die Hotelpreise sind so hoch wie in keiner anderen Stadt auf dem Erdball. Doch die russische Hauptstadt und gleichzeitig die größte Stadt Europas ist ein Touristenmagnet: Der Kreml und der rote Platz im Zentrum Moskaus stehen bereits seit 1990 auf der Liste des UNESCO-Welterbes. Reisende mit kleinem Budget müssen auf Komfort dennoch nicht verzichten: Im AZIMUT Hotel Tulskaya Moscow genießen Urlauber und Geschäftsreisende ein stylisches Loftdesign, das AZIMUT Hotel Olympic Moscow besticht neben der zentralen Lage mit einem großen Fitnesscenter.

Bereits ab 74 Euro pro Nacht genießen Gäste das stylische Drei-Sterne AZIMUT Hotel Tulskaya im Loftdesign mit SMART Konzept: Neben einem SMART Kopfkissen, das sowohl zum Schlafen als auch zum Arbeiten vom Bett aus geeignet ist, verfügt das Hotel auch über SMART Fenster, die sich bei Unwetter selbstständig schließen. Die SMART Lobby steht Gästen auch zum Relaxen, für kleine Snacks und zum Arbeiten zur Verfügung. Für den großen Hunger verwöhnt das Team des Manufaktura Restaurants im Hotel seine Gäste mit moderner europäischer Küche sowie traditionellen russischen Gerichten. Fußläufig erreichen Gäste die Metrostation Tulskaya von wo aus sie in nur wenigen Stationen in der Innenstadt sind.

Das Vier-Sterne AZIMUT Hotel Olympic befindet sich unweit des Ekaterininsky Parks, der ein Ruhepol in der belebten Stadt ist, und nur fünf Kilometer vom Kreml entfernt. Gäste übernachten im modernen Hotel bereits ab 148 Euro pro Nacht. Das hauseigene Café mit selbst gebackenem Kuchen und kleinen Törtchen gehört zu den besten der Stadt. Die Süßspeisen trainieren die Urlauber im Hotel-Fitnesscenter, das mit einem 22 Meter langen Schwimmbad besticht, wieder ab.

Ein Highlight ist das Original Brauhaus, mit hauseigenem Braubier und deftigen Schmankerln. Zudem bringt ein Hotelshuttle die Gäste täglich zwischen 8:00 Uhr und 22:00 Uhr kostenlos ins Stadtzentrum oder zur nahegelegenen U-Bahnstation.



Preisbeispiel

Ein Shoppingwochenende in Moskau erleben zwei Personen in einem SMART Standard Doppelzimmer vom 9. bis 11. Dezember 2016 im Drei-Sterne AZIMUT Hotel Tulskaya ab 74 Euro pro Aufenthalt.

Ein Wochenende im AZIMUT Hotel Olympic Moskau genießen zwei Personen in einem Superior Doppelzimmer vom 2. bis 4. Dezember 2016 bereits ab 148 Euro pro Aufenthalt.



