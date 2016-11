ESL begeistert auf ihren Veranstaltungen mit Dell-EMC-Lösungen

ESL One in der Kölner Lanxess-Arena im Juli 2016 (Quelle: ESL | Adela Sznajder)

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 9. November 2016 — Die ESL, das weltweit größte eSports-Unternehmen, setzt seit Kurzem bei seinem elektronischen Angebot auf eine neue Komplettlösung bestehend aus hyperkonvergenten Appliances der XC-Serie von Dell EMC und auf Basis der Webscale-Architektur von Nutanix. Die wichtigsten Vorteile sind eine höhere Performance, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit im Vergleich zur vorherigen IT-Infrastruktur und damit eine noch bessere Digital Experience für die Gamer.



Mit zahlreichen Online- und Offline-Turnieren erreicht die ESL aus Köln weltweit begeisterte Spieler und Zuschauermassen und bietet ihnen eine außergewöhnliche Experience. Da die langjährig genutzte, individuell erstellte IT-Infrastruktur mit zentralen SAN-Einheiten das rasante Wachstum und überwältigende Interesse an eSports nur noch mit hohem personellen Aufwand bewältigen konnte, entschlossen sich die IT-Verantwortlichen des Unternehmens für den Wechsel auf eine neue Komplettlösung. Sie umfasst hyperkonvergente Appliances der XC-Serie von Dell EMC und das Nutanix Distributed Filesystem. Mit diesem skalierbaren, verteilten Dateisystem kann ESL-Betreiber Turtle Entertainment einen Software-definierten Storage-Ressourcen-Pool bereitstellen, mit dem bis zu zehn Millionen Visits pro Monat auf der Website und ein Gaming ohne Limit problemlos zu bewältigen sind.



Während zuvor die Mitarbeiter der IT-Abteilung die einzelnen Server mit Betriebssystem und Virtualisierungssoftware aufwendig selbst konfigurierten und an zentrale SAN-Einheiten anschlossen, müssen sie sich jetzt nicht mehr darum kümmern. Die neue Komplettlösung ist modular aufgebaut und enthält fertig konfiguriert alle Computer- und Storage-Bestandteile und ist damit hochskalierbar und flexibel. Die Administratoren müssen sich nicht mehr um die Pflege und Wartung der zugrundeliegenden Infrastruktur kümmern. Da die Komplettlösung Rechen-, Speicher- und Virtualisierungsressourcen in einer Appliance zusammenfasst, ist sie deutlich schneller betriebsbereit und einfacher zu verwalten; dadurch reduzieren sich auch die Gesamtbetriebskosten. Zudem ist die IT im Rahmen eines DevOps-Modells jetzt in der Lage, deutlich schneller neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.





Weil auf jedem Cluster-Knoten dezentral Speicherkapazitäten vorhanden sind, gibt es keinen Single-Point-of-Failure. Dadurch verbessert sich auch die Verfügbarkeit, was bei Onlinespielen eine enorm wichtige Rolle spielt, da es die Geschwindigkeit steigert sowie das Spielerlebnis für die Nutzer maximiert.



Aktuell betreibt die ESL diverse Websites für die hochmotivierten und engagierten Gamer in einer Private Cloud. Um noch besser weltweit skalieren zu können, bereitet die IT die Migration in eine Hybrid Cloud vor. Nicht nur online, sondern auch bei der IT-Infrastruktur für die lokalen Events mit tausenden enthusiastischer Zuschauer nutzt das Unternehmen Lösungen von Dell EMC.



Bei der Implementierung der neuen Komplettlösung wurde die ESL von Dell selbst und dem Dell Premier-Partner Bechtle unterstützt. Darüber hinaus profitierte die hauseigene IT-Abteilung vom bereits vorhandenen Know-how des auf den hyperkonvergenten Systemen eingesetzten Nutanix Acropolis Hypervisor, der auf dem bewährten Linux KVM basiert.



„Wir kennen Dell seit vielen Jahren als zuverlässigen Partner im Storage-Bereich. Für uns war es daher der nächste logische Schritt, dass wir bei der Einführung hyperkonvergenter Lösungen auch bei Dell bleiben“, sagt Thomas Pöhler, Director IT bei der ESL. „Wir haben uns im Frankfurter Dell Solution Center von deren Leistungsfähigkeit und Eignung für unsere Anwendungsszenarien überzeugt und sind vom Ergebnis sehr angetan. Das gleiche gilt für die Gamer, sie profitieren von noch mehr Spielspaß und Entertainment.“





Dell auf Twitter: http://twitter.com/DellGmbH



Dell Blog: http://de.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell





Diese Presseinformation und Bildmaterial können unter www.pr-com.de/dell abgerufen werden.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dellemc.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:



ESL



Die ESL ist Teil der internationalen digitalen Unterhaltungsgruppe MTG und das weltweit größte eSports-Unternehmen, das die Branche in den verschiedensten Spielen mit zahlreichen Online- und Offline-Turnieren anführt. Dies beinhaltet sowohl bekannte internationale als auch nationale Ligen und Turniere, wie die Intel® Extreme Masters, ESL One, ESL Meisterschaft sowie andere große Events in Stadien auf der ganzen Welt, als auch Amateur-Cups, Ligen und Matchmaking-Systeme auf der Amateur-Ebene. Über das Wettbewerbsangebot hinaus, deckt die ESL eine Vielzahl an Leistungen in den Bereichen Gaming-Technologie, Event Management, Werbevermarktung und TV-Produktion ab, um das eSport-Ökosystem auf allen Ebenen beliefern zu können. Mit Büros in Deutschland, Nordamerika, Russland, Frankreich, Polen, Spanien und China hinterlässt die ESL global ihre Fußabdrücke. www.eslgaming.com





Über Dell EMC



Dell EMC (www.dellemc.com) ist Teil der Unternehmensfamilie Dell Technologies (www.delltechnologies.com) und ermöglicht es Organisationen, ihre Rechenzentren durch den Einsatz branchenführender konvergenter Infrastrukturen, Server, Speichersysteme und Datensicherheits-Technologien zu modernisieren, zu automatisieren und zu transformieren. Unternehmen und Behörden schaffen damit eine verlässliche Grundlage, um ihre IT durch Hybrid-Cloud-Lösungen und ihr Geschäft durch Cloud-native Anwendungen und Big-Data-Lösungen zukunftsfähig zu machen. Kunden in 180 Ländern, einschließlich 98% der Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf die IT-Lösungen von Dell EMC und das branchenweit umfangreichste und innovativste Portfolio - vom Client über Lösungen für das Rechenzentrum bis in die Cloud.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dell EMC

PresseKontakt / Agentur:

Michael Rufer

Dell

+49 69 9792 3271

michael_rufer(at)dell.com



Eva Kia-Wernard

PR-COM

+49 89 59997 802

eva.kia(at)pr-com.de

Datum: 09.11.2016 - 16:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1422535

Anzahl Zeichen: 4157

Kontakt-Informationen:

Firma: Dell EMC

Ansprechpartner: Eva Kia-Wernard

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 89 59997 802



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 09.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung