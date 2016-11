Legale Hausbesetzung statt Vandalismus:

Camelot organisiert für Immobilienbesitzer und -experten Branchenfrühstücke an ungewöhnlichen Orten

(firmenpresse) - Düsseldorf, 09.11.2016 - Kaum zu glauben: Die deutsche Wirtschaft brummt, überall werden Wohnungen gesucht und doch belegen aktuelle Statistiken eine Leerstandsquote im Gewerbe- und Gemeinflächensegment von durchschnittlich 6,3 % (2015)*. Wie lassen sich leer stehende Gebäude - zum Beispiel mit sogenannten Hauswächtern - kosteneffizient vor technischen Schäden, Vandalismus und Verfall schützen? Camelot, der Experte für effektives Leerstandsmanagement, bringt Immobilienprofis bei einem internationalen Frühstück zum Netzwerken und Gedankenaustausch zusammen - zum Beispiel in einer alten Feuerwache oder einem derzeit nicht genutzten Offizierskasino.

Was:

Branchenfrühstück zu aktuellen Entwicklungen im Immobiliensektor

Wann und Wo:

21. November 2016 - Krefeld

Alte Feuerwache, Florastraße 58, 47799 Krefeld

22. November 2016 - Münster

Offizierskasino, Roxeler Straße 349, 48161 Münster

23. November 2016 - Frankfurt

Turm Hotel, Eschersheimer Landstraße 20, 60322 Frankfurt

Zeit: von 08:30 - 11:00 Uhr (Einlass: ab 8:00 Uhr)

Kostenlose Parkmöglichkeiten in der Nähe/auf dem Gelände. Einzelgespräche im Anschluss möglich.

Experten-Workshop mit hohem Nutzwert

Wegen der großen Resonanz auf dieses Event-Format in anderen Städten veranstaltet Camelot im November nun erstmalig auch in Krefeld, Münster und Frankfurt ein Branchen-Frühstück. Der Erfolg der Veranstaltungsreihe zeigt das hohe Interesse an der Fragestellung: Wie verhindert man Einbrüche und Vandalismus bei nicht genutzten Immobilien? Und welche lukrativen Zwischennutzungskonzepte gibt es für leerstehende private und kommunale Objekte?

Das Immobilien-Frühstück bringt die unterschiedlichen Akteure aus dem Immobiliensektor zusammen: Hausbesitzer, Mitarbeiter von Hausverwaltungen, Entscheider im Bereich kommunaler Immobilien, Asset- und Property-Manager, Zwangsverwalter, Juristen aus dem Bereich der Umstrukturierung, Berater, Risk-Manager sowie Spezialisten der Finanzinstitute. Der angenehme Rahmen schafft beste Voraussetzungen für erfolgreiches Netzwerken und zielführende Weiterbildung - von Experten für Experten.

Networking in entspannter Atmosphäre

Während des Branchenfrühstücks werden umfassende Informationen rund um das Management und den Schutz leerstehender Immobilien vermittelt. Zudem werden Referenzprojekte vorgestellt, die aufzeigen, wie vielfältig und maßgeschneidert Hauswächter-Konzepte sind.

Besondere Location: ein von Hauswächtern betreutes Leerstandsobjekt

Camelot hat für die Veranstaltungen hochkarätige Redner gewinnen können, unter anderem Jennifer Güleryüz von dem global aufgestellten Immobilien-Experten Savills (nur beim Frühstück in Frankfurt), Andreas Griesbach von KPMG, dem führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, sowie Joost van Gestel, CEO Clever Real Estate, und Karsten Linde, Business Development Director bei Camelot Deutschland. Thematisch wird der Bogen vom Hauswächter-Konzept über das Büro der Zukunft zu steuerrechtlichen Besonderheiten von leerstehenden Immobilien gespannt.

Da Camelot sowohl die alte Feuerwache in Krefeld als auch das Offizierskasino in Münster aktuell betreut, können die Vorteile dieses Leerstandsnutzungskonzepts in diesen Städten sogar direkt vor Ort veranschaulicht werden.

Anmeldungen sowie weitere Informationen zum Programm sind über www.camelotdeutschland.de/immobilienfruehstueck möglich bzw. erhältlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 89 EUR (kostenlos für Journalisten).

* Quelle: German Property Partners, Marktbericht Investment/Bürovermietung 2015/Q1-2





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://de.cameloteurope.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Camelot Deutschland GmbH: Die Hauswächter

Camelot ist der führende Anbieter für innovatives Leerstandsmanagement. Das aus den Niederlanden stammende Unternehmen hat seinen deutschen Hauptsitz in Düsseldorf. Neben Beratungsdienstleistungen rund um leerstehende gewerbliche oder private Immobilien offeriert Camelot seinen Kunden maßgeschneiderte Hauswächter-Lösungen, Hausverwaltungs- und private Wachdienstleistungen sowie Videoüberwachung sowie die Installation und Wartung von Alarmanlagen.



Leerstehende Gebäude sind einer permanenten Bedrohung durch Vandalismus, Einbruch, Diebstahl, Hausbesetzung und Verfall ausgesetzt. Das Ziel der Camelot Dienstleistungen ist es, diese Risiken und finanzielle Schäden zu minimieren und so die Profitabilität der Objekte zu steigern.



Weitere Informationen über die Camelot Deutschland GmbH und die angebotenen Dienstleistungen sind im Internet unter de.cameloteurope.com abrufbar.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Camelot Deutschland GmbH

PresseKontakt / Agentur:

united communications GmbH

Peter Link

Rotherstr. 19

10245 Berlin

camelot(at)united.de

+49 30 789076 - 0

www.united.de



Datum: 09.11.2016 - 16:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1422536

Anzahl Zeichen: 4153

Kontakt-Informationen:

Firma: Camelot Deutschland GmbH

Ansprechpartner: Melanie Baltes

Stadt: Düsseldorf

Telefon: + 49 (0) 211 42470200





Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung