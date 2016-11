Übersicht Ökogas und Biogas 2016

Im Gasmarkt gibt es immer mehr grüne Mogelpackungen

(firmenpresse) - München, 26.10.2016 – Im Vergleich zum Vorjahr gibt es nach einer Analyse des Ökoenergieversorgers Polarstern in Deutschland zwar mehr so genannte Ökogas- und Biogasangebote, aber der schöne Schein trügt. Die große Mehrheit sind Klima- oder Kompensationsprodukte. Sie haben verglichen zu 2015 sogar um 40 Prozent zugenommen. Das Verlogene an ihnen ist, dass sie gar nicht auf erneuerbaren Energien basieren. Vielmehr werden im Nachhinein, die durch den Gasverbrauch verursachten CO2-Emissionen durch Klimaprojekte kompensiert. Das heißt, bei den Angeboten wird nach wie vor Erdgas verkauft, auch wenn es als Ökogas oder als Biogas betitelt ist.



Das Angebot an Öko- oder Biogastarifen, die aus 100 Prozent erneuerbaren Energien stammen, ist nach wie vor überschaubar. „Verbraucher glauben, dass sie bei Ökogas ein Produkt erhalten, das aus 100 Prozent erneuerbaren Energien stammt, so wie sie es aus dem Ökostrommarkt kennen“, sagt Florian Henle, Geschäftsführer von Polarstern. „Doch in Wahrheit stimmt das nur in etwa 12 Prozent der Fälle.“ Das zeigen die aktuellen Analysen von Polarstern. Als glaubwürdiger Ökoenergieversorger sieht es Florian Henle als seine Pflicht, ausschließlich Ökogas aus 100 Prozent organischen Reststoffen anzubieten.





Kriterien für echtes Ökogas oder Biogas

Überträgt man wichtige Kriterien aktueller Ökostromtests auf den Ökogasmarkt, kommt es neben dem einzelnen Tarif auch auf den Anbieter an. Er dürfte, wie es beispielsweise bei Polarstern der Fall ist, keine Produkte aus fossilen Rohstoffen anbieten und nicht mit fossilen Energieerzeugern vernetzt sein. Auch käme es stärker auf die Art der eingesetzten Rohstoffe an. Für Energieexperten sind Reststoffe am nachhaltigsten. Sie stehen nicht in Konkurrenz zum Anbau von Nahrungsmitteln und fördern keine Monokulturen wie es bei anderer Biomasse oft der Fall ist. Außerdem wäre das Kriterium der Zusätzlichkeit wichtig, das heißt, dass für jede verbrauchte Kilowattstunde und jeden Kunden zusätzlich in den Ausbau der erneuerbaren Wärme- und Energieversorgung investiert wird. Polarstern unterstützt beispielsweise den Ausbau erneuerbarer Ökogaskraftwerke und hilft Familien in Entwicklungsländern wie beispielsweise in Kambodscha, Mikro-Biogasanlage zu bauen.



Am Ende einer solchen Analyse wäre Polarstern einer von einer Handvoll bundesweit tätigen Anbieter, die tatsächlich 100 Prozent Ökogas anbieten. Und es wäre der einzige Anbieter, der ausschließlich Ökogas aus 100 Prozent organischen Reststoffen anbietet.







Der Energieversorger Polarstern zeigt mit richtungsweisenden Energieprodukten den Weg in die gemeinsame Energiezukunft. Dazu bieten die drei Gründer Florian Henle, Jakob Assmann und Simon Stadler zusammen mit ihrem Team Wirklich Ökostrom und Wirklich Ökogas aus jeweils 100 Prozent erneuerbaren Energien an, genauso wie weltweit Lösungen zur dezentralen Energieversorgung.

Mit Energie die Welt verändern, das treibt sie an und lässt sie seit Sommer 2011 immer wieder Impulse im Markt setzen; ob als erster Energieversorger mit Ökogas aus komplett organischen Reststoffen, mit ersten flexiblen Mieterstrommodellen oder ihrem konsequent nachhaltigen Wirtschaften. 2016 hat Polarstern als erster Energieversorger eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Weil’s allen wirklich wichtig ist.

Zertifiziert sind Wirklich Ökostrom und Wirklich Ökogas von Polarstern durch den TÜV Nord und das Grüner Strom Label; empfohlen u. a. von der Verbraucherplattform EcoTopTen des Öko-Instituts und der Umweltorganisation Robin Wood. Das Magazin Ökotest benotet Polarstern’s Ökostrom 2016 zum vierten Mal in Folge mit „sehr gut“. Auch die Kunden sind wirklich zufrieden und beurteilen Polarstern beim Kundenbewertungsportal ekomi als einen der besten Energieversorger. Mehr über Polarstern und das Team gibt’s hier: https://www.polarstern-energie.de



Polarstern GmbH

