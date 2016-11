Yoga-Special mit Ralf Bauer im MeridianSpa Skyline Plaza

(firmenpresse) - Frankfurt, 9. November 2016. Am 27. November 2016 dreht sich im MeridianSpa Skyline Plaza alles um die indische Körper- und Seelen-Lehre. Unter Anleitung des yoga-begeisterten Schauspielers Ralf Bauer lernen Interessierte das besondere Heilyoga „Lu Jong“ kennen. Für das zweistündige Special sind keinerlei Vorkenntnisse nötig und auch Nicht-Mitglieder können teilnehmen.

Einseitige Belastung, schiefe Körperhaltung, langes Sitzen – es gibt viele Ursachen für Verspannungen, Rücken- oder Kopfschmerzen. Hilfe kommt aus den Klöstern Tibets: Die Übungen des Heilyoga „Lu Jong“ sorgen für Kraft und Ausdauer und verbessern die Widerstandfähigkeit gegenüber Krankheiten.

Ralf Bauer hat sich dieser ältesten und ursprünglichsten Form des Yoga bereits vor 18 Jahren verschrieben. Seit sieben Jahren ist er selbst als Lu Jong-Lehrer tätig. Daneben hat der Schauspieler zahlreiche DVDs und ein Buch zu seinen Yoga-Stunden veröffentlicht. Im MeridianSpa Skyline Plaza wird Bauer am 27. November 2016 von 11 bis 13 Uhr ein Yoga-Special unterrichten.

Interessierte aller Altersklassen sind herzlich willkommen. Für Mitglieder des Premium-Anbieters für Fitness, Wellness und Bodycare ist die Teilnahme am Special kostenlos. Nicht-Mitglieder können mit einer Tageskarte Fitness und Wellness für 40 Euro dabei sein. Da die Plätze für das Yoga-Training begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung im MeridianSpa Skyline Plaza oder telefonisch unter 069/74 30 765-0 erforderlich.

MeridianSpa Skyline Plaza, Europa-Allee 4, 60327 Frankfurt/Main:

Sonntag, den 27. November 2016 von 11.00 bis 13.00 Uhr.

Weitere Informationen zum Angebot des MeridianSpa Skyline Plaza erhalten Interessierte auf www.meridianspa.de.



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

Global Communication Experts GmbH

Marie-Sarah Baier | Doris Palito Schneider

Hanauer Landstraße 184, 60314 Frankfurt am Main

Tel.: + 49 (0)69 175371 -042/ -046

Fax: + 49 (0)69 175371 -043/ -047

presse.meridianspafrankfurt(at)gce-agency.com

www.gce-agency.com



Datum: 09.11.2016 - 16:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1422544

Anzahl Zeichen: 1750

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Marie-Sarah Baier

Stadt: Frankfurt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung