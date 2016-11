OVB Holding AG liefert honorarfreies Bildmaterial für den Zwischenbericht zum 30. September 2016 am 10.11.2017 (FOTO)

(ots) -

Am 10. November wird OVB den Zwischenbericht zum 30. September

2016 veröffentlichen. OVB stellt Bildmaterial für redaktionelle

Zwecke honorarfrei zur Verfügung.



Über den OVB Konzern



Der OVB Konzern mit Sitz der Holding in Köln ist einer der

führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im

Jahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allem

kundenorientierte Allfinanzberatung privater Haushalte im Mittelpunkt

der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100

leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigen

Produkten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von der

Existenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswerten

bis zum Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuell in 14 europäischen

Ländern aktiv.



Die Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken und

Fotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werden:

http://www.picture-alliance.com

http://www.presseportal.de/pm/62534

http://www.picturemaxx.com







Pressekontakt:

OVB Holding AG

Heumarkt 1

50667 Köln

Deutschland

www.ovb.eu



Ansprechpartner:

Brigitte Bonifer

Telefon: 0221 / 2015-288

Telefax: 0221 / 2015-325

ir(at)ovb.eu



