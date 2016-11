Vertrauensgarantie bei Baufinanzierung schützt Kunde - Immobilienfinanzierung Kiel | Hamburg | Bremen | Lübeck

(firmenpresse) - Wenn Kunden erst einmal begonnen haben, sich mit der Idee einer Immobilienfinanzierung auseinander zu setzen, folgt oft ein Auf und Ab der Gefühle. Nach der anfänglichen Euphorie folgt in der Regel die große Ernüchterung. Es gibt einfach zu viele Angebote und Möglichkeiten einer Baufinanzierung. Soll man sich an eine Bank vor Ort wenden oder doch wegen der gelegentlich günstigeren Konditionen an eine Direktbank? Wie binde ich staatliche Fördermittel richtig ein? Wie sichere ich meine Immobilienfinanzierung richtig bei schwerer Krankheit oder im Todesfall ab? Die Fragen im Kopf der Kunden reißen nicht ab.



Viele Schufa-Anfragen bei der Baufinanzierung machen Banken skeptisch



Besonders schwierig wird es für Kunden bei den zahlreichen Internetangeboten für eine Baufinanzierung. Der Kunde wird oft mit teilweise unrealistischen Angeboten gelockt und muss bei der unverbindlichen Anfrage über den Internetanbieter in der Regel sofort seine Daten eingeben und die Datenschutzerklärung akzeptieren. Darin ist nicht selten eine Klausel enthalten, die der Plattform oder der Direktbank die Erlaubnis erteilt, umgehend eine Schufa-Abfrage zu starten. Immobilienkaufmann Christian Eck, Experte für unabhängige Immobilienfinanzierungen und Vorsitzender der Geschäftsführung der ECK & OBERG-Gruppe, berichtet in diesem Zusammenhang: "Die Suche nach der richtigen Baufinanzierung kann schnell zum Alptraum werden. Fragt der Kunde beispielsweise bei fünf verschiedenen Plattformen eine Baufinanzierung an, werden gleichzeitig auch fünf Schufa-Anfragen gestartet. Auch wenn man sich einfach mal informieren wollte." Die Verwunderung auf Kundenseite ist dann groß, wenn eine Bank bei der richtigen Anfrage für die gewünschte Immobilienfinanzierung dann skeptisch wird. Zu viele Schufa-Anfragen können sich negativ auswirken. Der Kunde erweckt den Anschein, dass ihm niemand den Kredit gewähren möchte. Aus Sicht der Bank muss es dafür Gründe geben. Im Zweifel lehnt die Bank dann auch lieber die Immobilienfinanzierung ab.





ECK & OBERG bietet Vertrauensgarantie bei der Immobilienfinanzierung



Die Experten für Baufinanzierung von ECK & OBERG aus Kiel mit Dependancen in Hamburg, Bremen und Lübeck, bieten ihren Kunden eine Vertrauensgarantie, welche beinhaltet, dass seine Daten geschützt werden und keine Anfragen bei Bonitätsplattformen wie der Schufa ohne seine ausdrückliche schriftliche Zusage gestartet werden. Auf diese Weise kann der Kunde sich zum einen unabhängig und unverbindlich Informieren, ohne seine Bonität für eine spätere Anfrage zu gefährden. Auch aus diesem Grunde haben die unabhängigen Spezialisten für Immobilienfinanzierung von ECK & OBERG im vergangen Jahr eine Zusage-Quote von 100% erreicht.



Die ECK & OBERG Gruppe ist ein Familienunternehmen in der Finanzbranche in 2. Generation. Seit 1993 beraten wir als unabhängige Finanzexperten an den Standorten in Bremen, Hamburg, Kiel und Lübeck Privat- und Geschäftskunden banken- und produktunabhängig in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten wie bei der Baufinanzierung (Immobilienfinanzierung), dem Immobilienverkauf, dem Vermögensaufbau, den Versicherungen, der Altersvorsorge sowie Unternehmen bei der Unternehmensfinanzierung.



Darüber hinaus entwickeln wir gemeinsam mit Investoren und Bauträgern Immobilienprojekte und beteiligen uns selbst als Investoren oder aktive Gesellschafter an kleinst-mittelständischen Unternehmen (kmu) aller Branchen.



Die Firmenzentrale befindet sich in Kiel im schönen Stadtteil Düsternbrook, direkt im Regierungsviertel Düsternbrooker Weg in direkter Nachbarschaft zum Landtag Schleswig-Holstein.



Eck & Oberg GmbH & Co. KG

