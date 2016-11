Fashionlabel Lüllepop veröffentlicht neue Kollektion

Kollektion "Carissimaida" - eine elegante Kombination aus Spitze, Latex und Chiffon

Overall "Elena" und Cape "Ira" Photo: André Gawanka / Label: Lüllepop / Model: Onna Sakura

Klassische Elemente verschmelzen in dieser Kollektion zu einer Einheit mit raffinierten Drapierungen. Raffungen mit zartem Crêpe Chiffon und weite Schnitte im Marlene-Stil verschaffen den Kleidungsstücken Volumen. Sie bewegen sich von der natürlichen Form des Körpers fort und schaffen dadurch neue Silhouetten. Weich fallender Chiffon, Abschlüsse aus floraler Spitze und anschmiegsame Chenille Spitze stehen im Kontrast zum glatten und geprägten Latex. Die Farbe Champagner bricht in Details das in dieser Kollektion vorherrschende Schwarz und Bordeaux.



Der Overall Elena wirkt mit weit geschnittenen Beinen und enger Taille sehr feminin und edel. Zusammen mit dem Cape Ira bildet er den Höhepunkt dieser Kollektion. Beides besteht aus weicher Chenille Spitze mit Paisley Muster und elegantem Latex.



Lüllepop - ein Modelabel wie kein anderes. Cathleen Reinheckel und André Gawanka revolutionieren die Latexmode! Seit 2009 entwirft das Team in aufwendiger Handarbeit neuartige Kreationen für die weibliche Modewelt. Extravagante Schnitte treffen auf außergewöhnliche Materialien. Zum Einsatz kommen elastische und zugleich edle Stoffe wie Latex, Spitze oder Chiffon. Die Kombination aus Textil und Latex lassen Extravaganz mit Schlichtheit verschmelzen. Unbedarft trifft auf Verrucht, verspielt kreuzt filigranes Detail, Sinnlichkeit wird zur Eleganz und die femininen Schnitte verführen nicht nur die Männerwelt! Der Stoffauswahl sind keine Grenzen gesetzt, jegliche Kombinationen sind möglich. Ob Spitze, Baumwolle, Lycra, Nappaleder oder Strick - jedes dieser Materialien wird in dem Atelier von Lüllepop auf Latex treffen! Die Verschmelzung dieser Elemente lässt neue Kreationen entstehen, die bewusst figurbetont sind und den weiblichen Körper perfekt umspielen. Der Mix aus Textil und Latex ist außergewöhnlich und setzt neue Trends.

















http://www.luellepop-design.de



Lüllepop ist ein Modelabel welches 2009 in Berlin von der Modedesignerin Cathleen Reinheckel und dem Fotografen André Gawanka gegründet wurde.

Im Sommer 2014 wurde der Firmensitz nach Crinitz in Brandenburg verlegt. In ihrem Atelier werden die eleganten Kreationen aus textilen Stoffen und Latex in aufwendiger Handarbeit gefertigt.



Lüllepop

