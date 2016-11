"Abschottung, Isolation, Diskriminierung" / Kritische Stimmen aus der deutschen Wirtschaft zum Wahlsieg Donald Trumps

(ots) - In einer Umfrage der Online-Redaktion des

Hamburger Wirtschaftsmagazins BILANZ kommentieren deutsche Manager

und führende Ökonomen den Ausgang der US-Wahl.



Stephan Weil, Ministerpräsident Niedersachsens und

VW-Aufsichtsrat:



"Die Wahl von Donald Trump bereitet mir große Sorgen. Die

Aussagen, die der designierte Präsident im Wahlkampf gemacht hat,

lassen jedenfalls nichts Gutes erahnen. Gleichwohl ist sein Sieg als

Ergebnis einer demokratischen Wahl zu akzeptieren. Vor dem

Hintergrund dieser Wahl wird es jetzt darauf ankommen, dass

Deutschland und Europa bei einer Politik der Vernunft, der Offenheit

und des Zusammenhalts bleiben. Das ist nach dem heutigen Tag

wichtiger denn je."



Michael Hüther, Direktor Institut der deutschen Wirtschaft, Köln.

Derzeit Gastprofessor an der Stanford University:



"Wenn Trump zu machen versucht, was er im Wahlkampf angekündigt

hat, dann heißt das Abschottung, Isolation, Diskriminierung und

explodierende Staatsverschuldung. Die deutsche Wirtschaft wird nicht

mehr so einfach auf die USA als Exportzielland Nummer eins setzen

können. Kurzfristig werden nicht nur die Aktienmärkte von

Ungewissheit in neuer Dimension geplagt werden, sondern auch das

ohnehin schon schwache Investitionsgeschehen, und zwar global. Die

Abwertung für den Dollar wird ein Übriges tun."



Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts, München:



"Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er

angekündigt hat, wäre der Schaden groß. In Deutschland hängen 1,5

Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab. Trump wird bestehende

Abkommen kaum kippen können, aber der Abschluss neuer Abkommen wie

TTIP wird deutlich schwieriger. Europa sollte deshalb versuchen, TTIP

zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen."



Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische



Wirtschaftsforschung:



"Donald Trump steht außerhalb des politischen Establishments.

Seine wirtschaftlichen Pläne für die USA folgen keiner klaren Linie

und sind unausgegoren. Einerseits will Donald Trump die Wirtschaft

durch den Ausbau der Infrastruktur und die Senkung der Steuern für

Unternehmen und Hochverdiener stützen und das Wachstum ankurbeln.

Andererseits dürften der daraus resultierende weitere Anstieg der

bereits sehr hohen Staatsverschuldung sowie seine Pläne zur

Beschränkung des internationalen Handels und der Migration zu einem

wirtschaftlichen Rückgang führen."



Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie:



"Was die Wahl von Donald Trump für Politik, Wirtschaft und

Gesellschaft in den USA konkret bedeutet, ist heute noch nicht

vollständig erkennbar. Als Präsident der größten Volkswirtschaft

trägt er große Verantwortung für sein Land, aber auch für die

Weltkonjunktur und die internationalen Beziehungen. Es ist zu hoffen,

dass viele seiner Ankündigungen dem Wahlkampf geschuldet waren und

dass sein Regierungshandeln selbst durch einen moderateren Kurs

geprägt sein wird.



Mehr Protektionismus oder zusätzliche Handelsbarrieren würden den

Vereinigten Staaten ebenso schaden wie ihren Handelspartnern."



Peter Kulitz, Geschäftsführer ESTA Apparatebau und Präsident des

Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages:



"Die Wahlergebnisse zeigen aus meiner Sicht schon jetzt, dass

plakative und populistische Parolen leider mehr wirken als eine

nüchterne Analyse von Wahlprogrammen. Mit Blick auf die starke und

professionelle US-Regierungsadministration setze ich

wirtschaftspolitisch gleichwohl auf Kontinuität. Persönlich glaube

ich sogar, dass sich der völlig regierungsunerfahrene Trump nicht so

sehr in Details einmischen wird wie es Clinton täte und er deshalb

mehr auf Berater hören wird als es bei ihr der Fall wäre."



Ulrich Bettermann, Inhaber von OBO Bettermann:



"Die Vereinigten Staaten haben sich für ein Experiment

entschieden. Ob Donald Trump sich der Verantwortung der USA für die

Ordnung in der Welt wirklich bewusst ist? Ob er sein gespaltenes Land

zusammenführen und versöhnen kann? Ob ihm die Bedeutung des freien

Welthandels für den Wohlstand seiner und anderer Nationen klar ist?

Donald Trump wird zu Beginn seiner Präsidentschaft eine neue

Lernphase meistern müssen. Man kann ihm nur Kraft, Erfolg und Gottes

Segen wünschen."



Sir Martin Sorrell, Gründer und CEO des Werbekonzerns WPP:



"Ein zweiter Brexit hat viele überrascht - auch die Märkte. Es

wird sehr lange dauern, bis die Auswirkungen über die kurzfristigen

Folgen hinaus eingeschätzt werden können. Eine größere Unsicherheit

bedeutet allerdings, dass Unternehmen und Regierungen wichtige

Entscheidungen nur zögerlich treffen werden. Allerdings könnten auf

mittlere Sicht notwendige Reformen beschleunigt werden, um die

Unsicherheit zu verringern und folglich Investitionen anzukurbeln."



Helmut Thoma, Ex-RTL-Chef und Medienunternehmer:



"Die Wahl Trumps hat für mich einige Ähnlichkeit mit der Wahl

Reagans. Auch dieser wurde als dummer Hollywood-Schauspieler, der dem

Amt überhaupt nicht gewachsen sei, bezeichnet. Es bestand sogar die

Absicht, die außenpolitischen Belange seinem Vize-Präsidenten zu

übergeben. Im Ergebnis war es eine der erfolgreichsten

Präsidentschaft der Nachkriegszeit. Trump hat für mich den großen

Vorteil, dass er aus der Wirtschaft kommt und Erfolge und Niederlagen

am eigenen Leib verspürt hat."



