DATA MODUL präsentiert extra-helle Displays für Außenbereiche in Bahnanwendungen

Überragende Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung

(PresseBox) - Unter der Eigenmarke CONRAC stellt DATA MODUL ein neu entwickeltes, innovatives Gerätekonzept für Anwendungen in Außenbereichen mit extremen Umgebungsbedingungen vor: Das 7955 PD Real Outdoor mit einer Diagonale von 55?/139cm, einsetzbar im Portrait oder Landscape Format.

Dieses neue Real Outdoor Display bietet eine Vielzahl technischer Raffinessen. Lichtdurchfluteter, moderner Architektur und selbst direkter Sonneneinstrahlung trotzt das Display mit beeindruckender Helligkeit und hohem Kontrast. Auch unter extremen Lichtverhältnissen bietet das High Brightness Display eine einwandfreie Darstellungsqualität und perfekte Ablesbarkeit.

Das FullHD D-LED TFT Panel mit einer Helligkeit von 4.500 cd/m² in der Kombination mit einem speziellen Frontglas ermöglicht den problemlosen und uneingeschränkten Einsatz des Real Outdoor Displays auch an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung. Das Frontglas wird speziell für den Outdoor Einsatz gefertigt und bietet, zur weiteren Verbesserung der Ablesbarkeit - neben dem Schutz gegen IR- und UV-Strahlung kaum Reflexionsverluste. Das TFT Panel ist mittels Optical Bonding Technologie, einer der Kernkompetenzen der DATA MODUL, direkt mit dem Frontglas verbunden.

Beim direkten Optical Bonding wird der Luftspalt zwischen Frontglas und TFT Panel durch einen vollflächig aufgetragenen, optisch transparenten Kleber ersetzt und dadurch die einzelnen Reflexionsebenen verringert. Damit geht eine erhebliche Verbesserung des Kontrasts und der Helligkeit einher. Neben der verbesserten optischen Performance bietet das Optical Bonding zusätzliche Vorteile, wie eine erhöhte Robustheit, verminderte Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit, Staub und Temperaturschwankungen sowie eine Verlängerung der Lebensdauer.

Die größte Herausforderung für die Entwicklung von ?echten? Outdoor Geräten besteht in der Kombination aus hohen Umgebungstemperaturen und High-Brightness-Displays, die auch dann den Betrieb unter Volllast garantieren. Momentan gibt es auf dem Markt fast ausschließlich Geräte, bei denen das Backlight bei direkter Sonneneinstrahlung und erhöhter Temperatur gedimmt werden muss, um die Innentemperatur zu senken und das Display somit weiter betreiben zu können. DATA MODUL bietet die Lösung dieses Problems mit einem innovativen, integrierten Wärme-Management-System. Hierdurch kann das Real Outdoor Display in Umgebungen von +50°C und unter direkter Sonneneinstrahlung betrieben werden, ohne ein Dimmen des Backlights zu erfordern. Diese Innovation eröffnet Kunden völlig neue Möglichkeiten für Anwendungen unter extremen Bedingungen, beispielsweise Digital Signage an Bahnhöfen sowie an Bus- und Straßenbahnhaltestellen. Außerdem ermöglicht das integrierte Beheizungssystem den Betrieb bei bis zu -33°C.



Die gesamte Einheit ist aufgrund ihrer wasserdichten und feinstaubbeständigen Abdichtung IP65 geschützt. Die Vermeidung von Ventilatoren und Filtern macht das Gerät obendrein wartungsfrei. Ebenso ist das Gerät mit den fest etablierten CONRAC Display Funktionen, wie der automatischen Helligkeitsanpassung, ausgestattet.



DATA MODUL hat sich in über 40 Jahren erfolgreich zum führenden Display Technologiepartner entwickelt und ist der europäische Marktführer im Bereich Displaytechnik. Als weltweit agierender Spezialanbieter von Displaytechnik für industrielle und professionelle Anwendungen fokussiert sich DATA MODUL auf Eigenprodukte und -entwicklungen, kundenspezifische Lösungen und Value-Added-Services. Mit dem umfangreichen Distributionsportfolio an Embedded, Display- und Touchtechnologien rundet das Münchner Unternehmen seine umfassenden Kompetenzen ab. Das globale DATA MODUL Netz umfasst die vier dominanten Märkte: Europa, Mittlerer Osten, Asien und Nord-Amerika.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

DATA MODUL hat sich in über 40 Jahren erfolgreich zum führenden Display Technologiepartner entwickelt und ist der europäische Marktführer im Bereich Displaytechnik. Als weltweit agierender Spezialanbieter von Displaytechnik für industrielle und professionelle Anwendungen fokussiert sich DATA MODUL auf Eigenprodukte und -entwicklungen, kundenspezifische Lösungen und Value-Added-Services. Mit dem umfangreichen Distributionsportfolio an Embedded, Display- und Touchtechnologien rundet das Münchner Unternehmen seine umfassenden Kompetenzen ab. Das globale DATA MODUL Netz umfasst die vier dominanten Märkte: Europa, Mittlerer Osten, Asien und Nord-Amerika.





Dies ist eine Pressemitteilung von

DATA MODUL AG

Datum: 09.11.2016 - 16:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1422574

Anzahl Zeichen: 3915

Kontakt-Informationen:

Firma: DATA MODUL AG

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 17 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung