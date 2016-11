Schmuck Ankauf und Verkauf - SG Pfand und Leihhaus

Weinachten steht kurz vor der Tür. Die Werbung zeigt uns tag täglich die schönsten Dinge die wir unseren liebsten kaufen können. Doch wohin mit den ganzen alten Sachen. Wohin mit dem Schmuck? Schaffen sie Platz in ihren Schränken und besseren sie so ihr Geld für die Weinachts Geschenke auf.

Das SG Pfand und Leihhaus kauft sowohl Altgold, Bruchgold, Zahngold, Goldbarren und Goldmünzen, wie auch Schmuck und natürlich Luxusschmuck namenhafter Hersteller. Ihr Goldschmuck, Zahngold oder Münzen aus Gold oder gar Silber lassen sich hervorragend in Bargeld umwandeln. Der Goldkurs unterliegt zwar täglichen Schwankungen, doch mit einem Goldverkauf können Sie aus alten Schmuckstücken aus Gold noch einen erstaunlichen Wert in Bargeld erzielen. Voraussetzung ist natürlich, dass sie den richtigen Ansprechpartner finde, der ihnen ihr Gold auch genau vergütet. Genau meint in diesem Fall eine Vergütung auf Basis der aktuellen Goldpreises, dem Tagespreis. Das SG Pfand und Leihhaus ist für Kunden aus Oldenburg und dem Umland der zuverlässige Ansprechpartner, wenn der Verkauf von Goldschmuck, von Zahngold oder auch von Silberschmuck geplant ist. Wir bewerten jedes ihrer Wertgegenstände fair und transparent und kaufen zum bestmöglichen Goldkurs an.

Werfen sie gerne einen Blick auf unsere Bewertungen und wie zufrieden unseren Kunden mit dem Goldankauf Oldenburg beim SG Pfand und Leihhaus sind.

Bewertungen SG Pfand und Leihhaus

Sie wünschen eine gesonderte Ankaufs Abwicklung in geschützten Räumen? Kein Problem, sprechen sie uns hierfür gerne an. Nach einer Terminvereinbarung nehmen wir uns ausreichend Zeit für sie und wickeln den Ankauf in aller Ruhe in geschützten, nicht einsehbaren Räumen ab. Vielleicht möchten Sie Ihren Schmuck verkaufen, der mit Diamanten oder Brillanten besetzt ist. Beim Schmuck Ankauf mit hochwertigen Edelsteinen legen wir noch größere Sorgfalt an den Tag.Ihr Diamantschmuck wird von einem unabhängigen Experten für Diamanten geprüft, der Wert des Schmuckstücks wird dadurch von neutraler Stelle geschätzt und taxiert. Somit können wir ihnen als unseren Kunden stets einen sehr guten Ankaufspreis garantieren.

Holen sie sich noch heute ihr Angebot oder vereinbaren sie gerne einen Termin.

Ihr SG Pfand und Leihhaus Oldenburg - Mit Sicherheit





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SG Pfand und Leihhaus



Pfandkredite

Goldankauf

Luxusuhren Ankauf

Bernstein Ankauf

Ankauf und Verkauf aktueller Elektronik



In Oldenburg und Umgebung.

SG Pfand und Leihhaus Oldenburg

Shehide Delija

Heiligengeiststr. 1

2621 Oldenburg

info(at)oldenburg-leihhaus.de

044196030165

