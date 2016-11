Chopard Casmir Gold Schmuck ab 1 Euro - SG Pfand und Leihhaus

(firmenpresse) - Choprad Casmir Gold Schmuck ab 1 Euro - SG Pfand und Leihhaus

Unglaublich aber wahr. Wir versteigern ein ganzes Set Chopard Schmuck. Einen Ring , ein Collier sowie einer Uhr aus der Chopard Casmir Serie. Die Casmir Serie besticht durch die Tropfenförmige Optik die sehr feminin anmutet und zu jedem Anlass passt. Ob zu edlen Abendgaradobe oder für den Alltag. Der Choprad Casmir Schmuck ist immer ein Hingucker.

Was jedes Schmuckstück auszeichnet sind die wunderschönen Diamanten die in dem Schmuck eingearbeitet worden sind. Die Diamanten im Brillantschliff zeugen von höchster Güte und Qualität, ganz nach den Ansprüchen von Chopard. So sind auf der Chopard Casmir Uhr Ref: 43/5912 insgesamt ca. 1,18 ct Diamanten eingearbeitet, auf dem Chopard Casmir Collier Ref: 1693 - 43 insgesamt 1,10 ct Diamanten im Brillantschliff und auf dem Chopard Casmir Ring Ref: 82/1722 - 43 0,46 ct Diamanten im Brillantschliff.

Es ist nicht nur Schmuck, den sie ersteigern können, sondern auch eine Wertanlage. Denn sie haben neben dem Schmuck die Original Box, wie auch die Original Papiere. Mit den Unterlagen sind alle Kriterien erfüllt, um den Schmuck als gut Wertanlage an zu sehen.

Schlagen sie zu und machen sie noch vor Weinachten ihr Schnäppchen des Jahres.

Hier geht es zu den Auktionen:

Chopard Casmir Collier

Chopard Casmir Ring

Chopard Casmir Uhr

Sie selbst sind schon im Besitz von Chopard Schmuck oder Schmuckstücken von anderen Luxusschmuck Herstellern? Dann sprechen sie uns gerne an und wir unterbreiten ihnen umgehend ein Angebot für ihren Schmuck. Die Angebote liegen immer und das ganz deutlich über den Goldpreis. Warum ? Weil es sich bei diesem Schmuck um Luxusschmuck handelt, den das SG Pfand und Leihhaus in Oldenburg auch dementsprechend vergütet. Wir zahlen ihnen sofort und ohne Abzüge bis zu 50,-EUR pro Gramm für ihren Markenschmuck wie Choprad, Cartier, Fope, Wellendorff und dergleichen.

Das SG Pfand und Leihhaus in Oldenburg - Mit Sicherheit





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.oldenburg-leihhaus.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SG Pfand und Leihhaus



Pfandkredite

Goldankauf

Luxusuhren Ankauf

Bernstein Ankauf

Ankauf und Verkauf aktueller Elektronik



In Oldenburg und Umgebung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SG Pfand und Leihhaus Oldenburg

PresseKontakt / Agentur:

SG Pfand und Leihhaus Oldenburg

Shehide Delija

Heiligengeiststr. 1

2621 Oldenburg

info(at)oldenburg-leihhaus.de

044196030165

http://www.oldenburg-leihhaus.de



Datum: 09.11.2016 - 17:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1422587

Anzahl Zeichen: 2624

Kontakt-Informationen:

Firma: SG Pfand und Leihhaus Oldenburg

Ansprechpartner: Shehide Delija

Stadt: Oldenburg

Telefon: 044196030165





Diese Pressemitteilung wurde bisher 133 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung