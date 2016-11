Smart unterwegs auf der Ihla Formosa

Es hat schon was, einfach so an einer langen Schlange Wartender vorbeizugehen und sich am Eingang durchwinken zu lassen. Besucher des Leofoo Village Themenparks im Norden Taiwans bekommen dieses Feeling per App. Wer mit Kindern unterwegs ist, weiß den Service der Lineup APP am Smartphone zu schätzen.

Und so funktioniert es: Die Lineup App downloaden, sich anschließend per Bluetooth mit den Attraktionen des Parks verbinden, um einen Zeitplan für die Fahrten zu erstellen. Mit den bestätigten Einstiegszeiten darf man dann durch die ?Fast Pass Line? eintreten.

Weitere Vorteile der App sind Ermäßigungen sowie Coupons für die Restaurants und Geschäfte von Leofoo Village. So lässt sich im Leofoo Village, dem allerersten ?smarten Park? Asiens, an einem Ausflugstag viel mehr erleben.

EasyCard und iPass

Die Anwendung elektronischer Kartenzahlungssysteme für den Nahverkehr findet immer mehr Zuspruch in Taipeh, so dass der Kauf von Einzelfahrkarten oder die Bezahlung mit Bargeld in Bussen merkbar zurück gegangen ist. Mit der EasyCard in Taipeh und dem iPass in Kaohsiung kann man bargeldlos und unkompliziert öffentlichen Nahverkehr, Züge, den Taiwan Shuttle Bus, Fähren sowie öffentliche Fahrrad-Ausleihstationen benutzen. Wenn das mal nicht praktisch ist!

Smart Travel in Taiwan

Reisen ohne Handy scheint heutzutage unmöglich zu sein, da der tägliche Begleiter mittlerweile gedruckte Stadtpläne und Reiseführer ersetzt. Die App ?Tour Taiwan?, die das Taiwan Tourismus Büro ins Leben gerufen hat, bietet Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Unterkünften, Restaurants, Polizei, Krankenhäuser, Tankstellen und vielem mehr. ?Tour Taiwan? wird In chinesischer und englischer Sprache angeboten und der Download ist kostenfrei. Die App ist einfach im Apple?s Store oder dem Google Play Store zu finden.

Die Insel im Westpazifik vereint die schönsten Seiten Asiens auf kleinster Fläche. Portugiesische Seefahrer tauften die Insel rund 160 Kilometer vor der Südostküste Chinas einst Ilha Formosa Schöne Insel. Die atemberaubende Landschaft besticht mit beeindruckenden Schluchten, hohen Bergen, fruchtbaren Tälern, schroffen Küsten und zauberhaften Korallen- und Vulkaninseln, während in der Hauptstadt Taipeh und anderen Städten jahrhundertealte Traditionen mit der Moderne des 21. Jahrhunderts verschmelzen. Bei maximaler Reisesicherheit bietet Taiwan einen Mix aus fernöstlichem Flair, asiatischer Kulturen und subtropische Natur. Auch Reisenden auf dem Weg nach Südostasien, Australien oder rund um die Welt bietet Taiwan bei einem Kurzaufenthalt eine wunderbare Möglichkeit in alte Traditionen, die pulsierende Metropole Taipeh und faszinierende Naturwunder einzutauchen und die Herzlichkeit der Menschen kennenzulernen.

