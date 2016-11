Nia Österreich Tour 2017 mit Ann Christiansen

2015-08-17 Whitebelt in Hamburg

(firmenpresse) - Die weltweit etablierte Nia Trainerin Ann Christiansen kommt 2017 nach Österreich, und das mit gleich mehreren Events. Wenn Ihr Freude an der Bewegung habt oder Nia kennen lernen möchtet, haltet Eure Kalender bereit.

Den Startschuss macht ein Besuch zu Beginn des Jahres: Am 28. Januar kann in Wien und am 29. Januar in Linz mit Ann getanzt werden. Es handelt sich um jeweils zwei energiegeladene Playshops, die gemeinsam, aber auch einzeln gebucht werden können. Jeder ist herzlich eingeladen!

Weiter geht es nach einer kurzen Pause: Vom 28. April bis zum 4. Mai findet der White Belt in Wien statt. Egal, ob Du Nia kennenlernen, erleben oder vertiefen möchtest, hier bist Du genau richtig. Innerhalb von sieben Tagen werden die verschiedenen Prinzipien von Nia in Theorie und Praxis erlernt. Der White Belt ist ebenso die Voraussetzung um Nia zu lehren. Falls Du Nia also nicht nur für Dich machst, sondern den Tanz sogar selbst unterrichten möchtest, kannst Du nach dem White Belt theoretisch direkt mit den eigenen Stunden beginnen.

Direkt im Anschluss an den White Belt geht es für einen Abstecher nach Linz. Hier findet am 5. & 6. Mai das Move It Training statt. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Dafür bekommst Du ein super Workout und hast vor allem einen Heidenspaß.

Am 7. Mai geht es wieder zurück nach Wien, denn hier findet die "10 Years Nia in Austria Celebration Party" statt. Komm vorbei, amüsiere Dich und lerne viele andere Nia Teacher und Tänzer aus ganz Österreich kennen!

Natürlich sind dies nicht die einzigen Veranstaltungen, die Christiansen 2017 unterrichten wird. Alle Termine zu den Belts und Events findest Du hier!

Seit den 90er-Jahren bietet Ann Christiansen regelmäßig die "Nia Intensive Trainings" weltweit an.

