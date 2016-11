Geprüfte/r Technische/r Fachwirt/in (IHK) in 30 Tagen in Würzburg Kursstart am übernächsten Wochenende 19.11.

Sie haben Berufserfahrung im technischen oder kaufmännischen Bereich und wollen sich mit einem bundesweit anerkannten IHK-Abschluss weiterbilden? Technischer Fachwirt in 30 Tagen bei schneller-schlau.

(firmenpresse) - Geprüfte Technische Fachwirte/-innen können in Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit, Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben sowie die Schnittstellenfunktion zwischen den betriebswirtschaftlichen und technischen Unternehmensbereichen durch kommunikative Kompetenzen übernehmen.

Eine Zulassung zur Prüfung bei der IHK Würzburg-Schweinfurt ist sowohl für Teilnehmer/-innen mit kaufmännischer als auch mit gewerblich-technischer Vorbildung und Berufserfahrung möglich.

Der 30-tägige nebenberufliche Wochenendlehrgang baut auf den praktischen Erfahrungen und theoretischen Kenntnissen der Teilnehmer/-innen auf und befähigt zu Leitungs-, Führungs- und gehobenen Sachbearbeitungsaufgaben in allen Bereichen eines technisch orientierten Unternehmens.

Nach bestandener Fachwirteprüfung kann noch die Weiterbildung zum/r Geprüften Betriebswirt/in IHK oder zum/r Technischen Betriebswirt/in IHK angeschlossen werden. Der Ausbilderschein kann nach einem zweitägigen Kompaktkurs, der ebenfalls von carriere & more private Akademie Würzburg GmbH angeboten wird, abgelegt werden.

Durch das innovative eva-Lernsystem®, bestehend aus Unterricht in der Akademie mit Skripten, Lernkarteikarten, Lernvideos- und -audios können die Inhalte einfacher und effektiver erfasst, verarbeitet und schneller wieder aktiviert werden. Der Stoff entspricht dem Rahmenplan und den Prüfungsvorgaben der IHK. Spezielle Prüfungsvorbereitungstage während des Kurses bereiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen optimal auf die IHK-Prüfung vor.

Die Präsenztage finden in der carriere & more-Akademie in Würzburg, Max-Mengeringhausen-Str. 6, im Gewerbegebiet Heuchelhof statt.

Der Kurs startet in diesem Jahr am 19.11.2016.

Die Teilnehmer/-innen können den Kurs zwei Tage lang kostenlos testen, zudem gibt es eine Geld-Zurück-Garantie bei Nichtbestehen, so dass für die Teilnehmer/-innen kein Risiko besteht.

Monatlich kostenlose Infoabende. Weitere Informationen unter www.schneller-schlau.de











http://www.schneller-schlau.de



carriere & more private Akademie Würzburg GmbH ist der innovative Bildungsträger in Unterfranken für Weiterbildungslehrgänge, die mit einem IHK-Abschluss enden. Die "Freude am Lernen" steht Mittelpunkt der Philosophie, der sich alle Mitarbeiter verschrieben haben. Das Ziel ist es, Teilnehmer in möglichst kurzer Zeit und einer angenehmen Lernatmosphäre zum angestrebten Prüfungserfolg zu führen.



