Nutzen Sie die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters effektiv für sich!

(firmenpresse) - Bereits seit 2004 unterstützt webFLEX media Unternehmen dabei die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters effektiv für sich zu nutzen. Dort wo viele Unternehmer im ganzen Marketing-Dschungel überfordert sind steht webFLEX media beratend zur Seite.

Denn kompetente Beratung ist die Basis für den Unternehmenserfolg im Web. Und die Basis fängt bei webFLEX media vor allem mit dem Gratis Website Check an. Mithilfe des Website Checks erhalten Unternehmer einen ersten Überblick darüber, an welchen Stellen Ihrer Webseite noch Handlungsbedarf besteht. Dabei werden neben der Mobiltauglichkeit auch technische Fehler, Suchmaschinenfreundlichkeit sowie die allgemeine Benutzerfreundlichkeit überprüft. Kunden werden verständlich über aktuelle Trends informiert. Die Beratung erfolgt dabei stets mit einem Bein in der Zukunft.

Um zudem auch noch Zeit und Kosten zu sparen hat webFLEX media über die vergangenen Jahre zahlreiche Tools entwickelt um Unternehmern den Einstieg in das digitale Zeitalter zu vereinfachen. Besonders erwähnt sei hier der "Autopilot", für welchen webFLEX media seit 2012 durchgehend jedes Jahr den Innovationspreis IT erhalten hat. Interessant ist das Modul vor allem für Webseitenbetreiber, die das Potential sozialer Medien zwar nutzen möchten, jedoch wenig Zeit für das Veröffentlichen von Beiträgen investieren können oder möchten.

Der webFLEX Autopilot schafft hier Abhilfe: Unternehmer können mit diesem Modul direkt aus einem Beitrag, News- oder Blog-Artikel der eigenen Webseite aus Beiträge automatisch mit nur einem Klick in 10 verschiedene soziale Netzwerke veröffentlichen. Das Einloggen in jedes einzelne Profil entfällt hierbei, was vielen Unternehmern enorm viel Zeit einspart.

Mit dem SEO-Ampelsystem bietet webFLEX media auch eine Lösung für Unternehmen, die Suchmaschinenoptimierung unabhängig von einer Agentur betreiben möchten. Dank dem SEO Ampelsystem können Sie selbst Ihren Erfolg in Suchmaschinen bestimmen. Das Tool wird von webFLEX direkt in Ihrem Dashboard installiert und zeigt in Echtzeit an, wie gut Ihre Inhalte für Google optimiert sind. Wollen Sie Ihre Landingpage beispielsweise für "nummerierte Flyer" optimieren, dann geben Sie das Keyword in das dafür vorgesehene Feld ein. Haben Sie das Schlüsselwort noch nicht im Text, in den Überschriften und dem Seitentitel des Beitrages verwendet, schaltet das Ampelsystem automatisch auf rot. Jetzt sind Sie an der Reihe!

Befolgen Sie einfach die detaillierten und für Laien verständlichen Anweisungen des SEO-Ampelsystems so lange, bis alle Punkte auf grün stehen und Ihr Beitrag veröffentlicht werden kann. So können Sie bereits vor Veröffentlichung Ihres Beitrages den Suchtreffer in Suchmaschinen bestimmen und zielgerichtet für sich beeinflussen.

Auch in Zukunft möchte webFLEX media seine Kunden mit stetigen Verbesserungen des eigenen Angebotes überraschen. Um dauerhaft beste Qualität zu gewährleisten nimmt das gesamte Team hinter webFLEX regelmäßig an Messen und Fortbildungen teil. Jeder einzelne Ansprechpartner verfügt demnach über umfangreiches Wissen im Bereich Online Marketing und Webdesign.

Bei webFLEX media finden Unternehmer alle relevanten Marketing-Maßnahmen unter einem Dach. Wer seine Marketingmaßnahmen ganzheitlich auslagern möchte, ist mit den "rundum sorglos" Paketen von webFLEX media bestens versorgt und kann sich in Zukunft entspannt zurück lehnen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.webflex-webdesign.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

webFLEX media ist Ihr kompetenter Ansprechpartner im Bereich Webdesign und Online Marketing!

Dies ist eine Pressemitteilung von

webFLEX media

PresseKontakt / Agentur:

webFLEX media

Manfred Domnowski

Waldemar-Klein-Platz 1

63071 Offenbach

anfrage(at)webflex.email

069 58607571

https://www.webflex-webdesign.de/



Datum: 09.11.2016 - 18:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1422611

Anzahl Zeichen: 3577

Kontakt-Informationen:

Firma: webFLEX media

Ansprechpartner: Manfred Domnowski

Stadt: Offenbach

Telefon: 069 58607571





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung