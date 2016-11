Zeichen gegen soziale Spaltung/

EKD-Synode beendet Tagung in Magdeburg

(ots) - Mit einem Abschlussgottesdienst in der

Magdeburger Pauluskirche ist am heutigen Mittwoch, 9. November, die

dritte Tagung der 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD) zu Ende gegangen. "Die Synodentagung von Magdeburg hat ein

Zeichen gesetzt gegen soziale Spaltung und für die Überwindung von

Grenzen zwischen Nationen sowie Religionen"; bilanzierte die Präses

der EKD-Synode, Irmgard Schwaetzer. "Als Christinnen und Christen

tragen wir Verantwortung für eine offene Gesellschaft, die von

Nächstenliebe und Begegnung geprägt ist", so die Präses.



Schwaetzer nahm auch Bezug auf den Ausgang der

Präsidentschaftswahlen in den USA "Die ersten Analysen machen

deutlich, dass der Wahlausgang in den USA von Menschen geprägt wurde,

die sich abgehängt und nicht gehört fühlen." Die Synode habe in ihrer

Kundgebung zum Schwerpunktthema sehr klar benannt, dass diese

Herausforderung auch in der Europäischen Union und ihren

Mitgliedstaaten bestehe.



Am Vormittag hatte das Kirchenparlament einstimmig eine Kundgebung

zum Thema "Europa in Solidarität - Evangelische Impulse" beschlossen.

Darin spricht sich die Synode für ein soziales Europa aus, das sich

als Wertegemeinschaft für Solidarität und Gerechtigkeit einsetzt.

"Neun von zehn Menschen in Deutschland wünschen sich, dass die

Europäische Union die Schwächeren besser in den Blick nimmt", so die

Synodenpräses, "wenn das kein Auftrag ist". Europa habe sein

demokratisches, wirtschaftliches und soziales Potential noch nicht

ausgeschöpft, heißt es in dem Papier. "Langfristig wird nur ein

geeintes Europa seinen Bürgerinnen und Bürgern Frieden, soziale

Gerechtigkeit, Wohlstand, Demokratie und Rechtstaatlichkeit

garantieren können."



Besonderes Augenmerk legt die Kundgebung auf die

Flüchtlingssituation: "Die Frage nach dem Umgang mit Schutzsuchenden



hat politische und institutionelle Schwächen der Europäischen Union

offen zu Tage treten lassen." Die Flüchtlingsfrage stelle die EU vor

die Frage ihrer inneren, solidarischen Handlungsfähigkeit. "Um das

Sterben an den Grenzen zu beenden, treten wir für sichere und legale

Wege für Schutzsuchende in die EU ein", heißt es in der Erklärung,

die auch Kritik an der aktuellen Reform des Dublin-Systems übt. Statt

die Rechte von Asylsuchenden zu beschneiden, müssten die Grundrechte

der Schutzsuchenden in einem gemeinsamen europäischen Asylsystem

verankert werden.



"Die Synode der EKD sagt Ja zu einem Europa des Friedens, der

Aussöhnung und der Gerechtigkeit", schließt die Kundgebung und ruft

zu einem breiten Dialog über die Zukunft Europas auf. "Denn Europa -

das sind wir."



In ihrer Predigt im Schlussgottesdienst der Synode über

Offenbarung 12, 7-12a unterstrich die Stellvertretende

Ratsvorsitzende der EKD, Präses Annette Kurschus: "Wo das Schlechte,

das Schreckliche und das Böse zu lange und zu intensiv besprochen

werden, da werden sie nicht kleiner, sondern größer. (...) Nicht die

ganze Welt ist finster, böse, verdorben, zynisch, brutal, schweigend.

Nein - es gibt einen Ort, der ist nicht korrumpiert. Es gibt eine

Macht, die ist nicht feindlich. Es gibt eine Welt, die ist heil.

Jetzt schon."



Magdeburg, 9. November 2016



Pressestelle der EKD



Carsten Splitt



Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und

Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom

6. bis 9. November in Magdeburg. Nach der Grundordnung der EKD

besteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der

Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu

Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD

durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den

Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom

Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist

zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender des

Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD ist

die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten

Landeskirchen. 22,3 Millionen evangelische Christinnen und Christen

in Deutschland gehören zu einer der 14.412 Kirchengemeinden.







