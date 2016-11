Jetzt ist es soweit: Warum RPA der nächste Schritt für Finanzen ist

Für die heutigen Finanz-Führungskräfte ist die Notwendigkeit, mehr

aus der Belegschaft zu bekommen, ein Schlüsselfaktor - und die

Möglichkeit, Mitarbeiter durch Technologie zu befähigen, war nie

größer als heute. Mit RPA als anerkanntes Tool zur Erleichterung von

Mitarbeitern - damit diese sich auf die Wissensarbeit fokussieren

können, die dem Unternehmen den größten Nutzen bietet - ist es

überraschend zu sehen, dass Finanzabteilungen noch immer

vergleichsweise langsam an der Einführung von Technologien arbeiten,

indem Fortschritte eher schrittweise als grundlegend geschehen.



Angesichts dessen, und in Verbindung mit dem "Future of Finance

and CFO" Gipfel, bringt SSON das letzte Whitepaper heraus "5 Gründe

wieso Sie nicht mehr warten sollten, RPA in Ihre Finanzvorgänge

einzuführen". Im Stück wird nicht nur aufgegliedert, dass RPA

gekommen ist um zu bleiben, sondern es enthält auch Expertenmeinungen

von Branchenführern der Nordea Bank, Bank of Ireland, Getinge Group,

ANZ und Ultra Electronics.



Im Whitepaper erklärt Simen Munter, der die vier globalen Service

Centers von ANZ betreut: "Unser RPA-Projekt dient nicht wirklich der

Reduzierung von Zahlen. Vielmehr geht es darum, sinnvolle Arbeit für

Menschen zu schaffen, von denen viele, mit Universitätsabschlüssen,

im Wesentlichen für die Transaktionsverarbeitung überqualifiziert

sind." Simen erkannte die Vorteile darin, durch die Nutzung von RPA

im Unternehmen, die Entwicklung der Finanzen zu einem informierten

und einflussreicheren strategischen Partner des Unternehmens zu

unterstützen.



Eine vollständige Kopie des Berichts kann hier auf der

Event-Webseite kostenlos heruntergeladen werden

http://bit.ly/2eOGyT7. Zudem kann eine Kopie auch per E-Mail an

enquire(at)iqpc.co.uk angefordert werden.



Dieses Whitepaper wurde im Vorfeld des "Future of Finance and CFO"



Gipfels, der vom 14. bis 16. Februar 2017 im The Tower - Guoman Hotel

in London stattfindet, erstellt. Der "Future of Finance and CFO"

Gipfel wird mit bahnbrechenden Fallstudien von CFOs, Finanzleitern

und GPOs die Grenzen erweitern, die Ihnen die strategischen und

operativen Bedürfnisse geben, die entscheidend sind für Ihr

Unternehmen.



Das vollständige Programm, Eventdetails und

Registrierungsinformationen zu dem "Future of Finance and CFO" Gipfel

erhalten Sie auf http://www.futureoffinancesummit.com, telefonisch

unter +44(0)207-368-9809 oder via E-Mail enquire(at)iqpc.co.uk



