Modustri und Caterpillar Inc. launchen globale Anlagen- und Verschleiß-Management-Plattform für Händler auf der ganzen Welt

(ots) - Modustri

(http://www.modustri.com/), ein Hersteller von Technologielösungen

zur Datenanalyse für großangelegte Deployments, verkündete heute den

Launch einer globalen Verschleißteil- und

Anlagen-Management-Plattform für Schwerlastausrüstung in

Zusammenarbeit mit Caterpillar Inc. Das Cat® Wear Management System

ist jetzt für das Händlernetzwerk von Caterpillar weltweit verfügbar

und bietet Tools, mit denen die Händler den Verschleiß von Teilen

besser messen, Maschinenflotten effektiver optimieren, den

Teilebedarf vorhersagen und die Wartungs- und Serviceleistung

maximieren können.



"Durch unsere Zusammenarbeit mit Caterpillar können wir die

Leistung webbasierter und mobiler Benutzererfahrungen mit unserer

bahnbrechenden Hardwaretechnologie kombinieren und eine Plattform

bereitstellen, die das Verschleißteil- und Anlagen-Management beim

Händler durchführt und erweitert", erklärt David Hamady, Vice

President of Sales and Marketing. Hamady wechselte erst kürzlich zu

Modustri und bietet dem Unternehmen 20 Jahre Vertriebserfahrung für

moderne Technologien und Lösungen. "Händler müssen sich nicht mehr

auf Feldinspektionen und manuelle Angebots- und Prognoseprozesse

verlassen. Unsere strategische Allianz mit Caterpillar hat eine

Plattform hervorgebracht, die die Branche revolutionieren wird, indem

sie es Händlern und Caterpillar ermöglicht, Daten effizient und für

Vorhersagen zu nutzen und damit die Servicekosten je Kunde zu senken,

die Kundenerfahrung zu verbessern und die Anlagenbetriebszeit zu

maximieren."



Neben der Einführung dieser gemeinsamen Lösung in weitere

Branchen, die über die Schwerlastausrüstungsproduktion hinausgehen,

möchte Modustri Unternehmen dabei unterstützen, Daten zu erfassen und

prägnant sowie aussagekräftig bereitzustellen, damit neue Chancen für

Effizienzen, Automatisierungsprozesse und die Überwachung von



Aktivitäten besser identifiziert werden können. Modustri verfolgt

einen einzigartigen Ansatz mit kreativen und skalierbaren Methoden

für den Zugriff auf Daten und deren Präsentation präsentieren, der

maximalen Unternehmenswert liefert. Caterpillar hat dies früh erkannt

und daraufhin eine strategische Allianz mit Modustri aufgebaut, um

Lösungen zu schaffen, die in der Praxis eingesetzt werden können.

Gemeinsam arbeiten Caterpillar und Modustri daran, Caterpillars

Vision vom Zeitalter intelligente Stahl (http://www.cat.com/en_US/cam

paigns/awareness/built-for-it-en-us/smart-iron.html) zu

verwirklichen.



Pilotprojekte sollen im 1. Quartal des Jahres 2017 in mehreren

Branchen starten. Modustri wird unterdessen das Deployment der

globalen Verschleißteil- und Anlagen-Management-Plattform fortsetzen,

um Daten zu erfassen und umsetzbare Erkenntnisse in den Bereichen

Produktion, Schwerlastausrüstung (Bergbau und Bauwesen),

Energiesektor, Einzelhandel und Transport weltweit zu fördern.



Über Modustri



Modustri (http://www.modustri.com/) ist ein Hersteller von

Technologien für Großprojekte, die Kunden Erkenntnisse über ihr

Geschäft liefern, um bessere, datengesteuerte Entscheidungen und

schnellere Innovationen zu fördern und neue Möglichkeiten zur

Effizienzsteigerung aufzeigen. Unsere Hardware, Software und

Cloud-basierten Lösungen für Unternehmensanwendungen unterstützen

Unternehmen der Industrie, des Einzelhandels, Energie- und

Transportsektors sowie anderer Branchen, die ihre Geschäftsprozesse

besser verstehen möchten, bei der Visualisierung, Messung,

Überprüfung, beim Vergleichen und der Analyse von

Leistungsaktivitäten.







