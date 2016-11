neues deutschland: Hochexplosiv -über einen Präsident Trump als außenpolitische Gefahr

(ots) - Die Frage, wen man denn in der EU als

Ansprechpartner für die Klärung internationaler Probleme anrufen

solle, war ein Running Gag in Washington. Sie stellte sich plötzlich

umgekehrt beim Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Denn der hat

keinen außenpolitischen Berater. Und so zeigt man sich zwischen

Brüssel und Berlin nach seinem für viele Entscheidungsträger

offensichtlich völlig unerwarteten Wahlsieg unvorbereitet und ratlos.

Dabei ist der nicht nur ein gefährliches Signal für alle

Rechtspopulisten, die in Europa nach der Macht greifen.



Kann man Trumps Kritik an den Globalisierungsfolgen und einer

überkommenen NATO oder seinem Lob für Russlands Putin aber nicht auch

etwas abgewinnen? Nein, denn er hat nie erkennen lassen, dass er über

irgendwelche praktikablen Konzepte für nachhaltige Entwicklungen oder

friedliche Konfliktlösungen verfügt. Im Gegenteil. Ob Migration und

Mexiko, Beziehungen zu China, Atomdeal mit Iran, Krieg in Syrien oder

Klimaabkommen - fast alles, was der Republikaner bislang

außenpolitisch präsentierte, hat das Potenzial, Probleme drastisch zu

verschärfen und neue zu schaffen. Als Trump unlängst in die

Geheimnisse der US-Kernwaffen eingeführt wurde, war seine wiederholte

Frage, »warum wir sie nicht einsetzen, wenn wir sie schon haben«.



Außenpolitisch so unerfahren wie ungebildet, dazu impulsiv,

erratisch und rachsüchtig, diese Mischung ist hochexplosiv. Zumal,

wenn sein Außenminister Newt Gingrich heißen sollte - ein

Kriegstreiber, dem Präsident Bush jun. einst zu lasch war.







09.11.2016

Sprache: Deutsch

News-ID 1422619

Anzahl Zeichen: 1914

Kommentare zur Pressemitteilung