Kleine Flasche ganz groß: Coca-Cola und KHS FreshSafe-PET® erobern Indien

(PresseBox) - !!! UPDATE zu dieser Meldung !!!

Der Getränkeabfüller Coca-Cola verzeichnet in Indien hohe Zuwächse. Möglich macht das unter anderem eine innovative Getränkeverpackung, die Coca-Cola Atlanta und KHS Plasmax speziell für die Regionen entwickelt haben, die sich nicht in der unmittelbaren Nähe der Produktionsstandorte befinden. Die PET-Flasche erfüllt die Bedürfnisse nach Frische und Produktschutz eines herausfordernden Marktes.

Im Sommer erwarb Coca-Cola Hindustan zwei weitere FreshSafe®-PET-TriBlock-Linien. In Kombination mit diesen Anlagen kommt mit großem Erfolg die Glasinnenbeschichtung im Wachstumsmarkt Indien zum Einsatz. Durch die gemeinsame Entwicklungsarbeit von Coca-Cola Atlanta, Coca-Cola Hindustan und KHS entstand eine neue Verpackungsform, die als Affordable Small Sparkling Package oder kurz ASSP bezeichnet wird. Diese besondere PET-Flasche fasst 250 Milliliter, wiegt weniger als zehn Gramm, besitzt eine angepasste Flaschenmündung, ist voll recyclingfähig und bietet einen hohen Getränkeschutz. Denn die PET-Flaschen erhalten mit FreshSafe-PET® eine hauchdünne Innenbeschichtung aus Glas. Der Getränkeabfüller erreicht so eine um das Fünffache längere Haltbarkeit der Getränke.

Indien als zweitbevölkerungsreichstes Land der Erde sorgt mit über einer Milliarde potenzieller Kunden und einer Ausdehnung von über drei Millionen Quadratkilometern vor allem für zwei große Herausforderungen bei Getränkeherstellern: Die Produkte müssen nicht nur für weite Teile der Bevölkerung erschwinglich sein, sondern aufgrund weiter Transportwege auch besonders lange frisch bleiben.

Die ASSP erfüllt diese Kriterien: Durch die FreshSafe-PET®-Beschichtung und den schmalen Flaschenhals wird dem Verlust von Kohlensäure vorgebeugt, was die Haltbarkeit der Getränke auf volle fünf Monate verlängert. ?Es ist mit dem Einsatz unserer innovativen Technologie gelungen, wirtschaftliche und ökologische Themen miteinander zu verbinden und damit durch die längere Haltbarkeit eine nachhaltigere Produktion von Getränken auch in Schwellenländern zu etablieren?, sagt Bernd-Thomas Kempa, Geschäftsführer der KHS Plasmax GmbH.



Nach nur wenigen Wochen im Markt zeichnet sich bereits ein großer kommerzieller Erfolg für das neue Flaschenkonzept ab. Aufgrund von diesem Ergebnis arbeiten KHS und Coca-Cola an einer zusätzlichen Ausweitung der Produktionsmöglichkeiten.



Die KHS-Gruppe ist einer der führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Nonfood-Industrie. Zu den Unternehmen der KHS-Gruppe zählen unter anderem die KHS GmbH, die KHS Corpoplast GmbH, die KHS Plasmax GmbH sowie die NMP Systems GmbH.

Die KHS GmbH mit Sitz in Dortmund produziert an ihrem Stammsitz sowie in Kleve, Bad Kreuznach und Worms moderne Abfüll- und Verpackungsanlagen. KHS Corpoplast und KHS Plasmax bilden am Standort Hamburg die PET-Kompetenz in der KHS-Gruppe ab. Sie entwickeln und fertigen leichte PET-Verpackungen und innovative Beschichtungslösungen. NMP Systems GmbH mit Sitz in Düsseldorf entwickelt und vertreibt als 100-prozentige Tochter der KHS GmbH neue ressourcenschonende Verpackungslösungen für PET-Flaschen.

Die Gruppe verfügt über ein weltweites Produktions- und Servicenetzwerk. 2015 erhielt KHS das Top-100-Siegel als Auszeichnung für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge im deutschen Mittelstand. 2015 realisierte der KHS Konzern auf Basis des Salzgitter Konsolidierungskreises mit 4.871 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,17 Mrd. Euro. Die Unternehmen der KHS-Gruppe sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der im MDAX notierten Salzgitter AG.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die KHS-Gruppe ist einer der führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Nonfood-Industrie. Zu den Unternehmen der KHS-Gruppe zählen unter anderem die KHS GmbH, die KHS Corpoplast GmbH, die KHS Plasmax GmbH sowie die NMP Systems GmbH.

Die KHS GmbH mit Sitz in Dortmund produziert an ihrem Stammsitz sowie in Kleve, Bad Kreuznach und Worms moderne Abfüll- und Verpackungsanlagen. KHS Corpoplast und KHS Plasmax bilden am Standort Hamburg die PET-Kompetenz in der KHS-Gruppe ab. Sie entwickeln und fertigen leichte PET-Verpackungen und innovative Beschichtungslösungen. NMP Systems GmbH mit Sitz in Düsseldorf entwickelt und vertreibt als 100-prozentige Tochter der KHS GmbH neue ressourcenschonende Verpackungslösungen für PET-Flaschen.

Die Gruppe verfügt über ein weltweites Produktions- und Servicenetzwerk. 2015 erhielt KHS das Top-100-Siegel als Auszeichnung für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge im deutschen Mittelstand. 2015 realisierte der KHS Konzern auf Basis des Salzgitter Konsolidierungskreises mit 4.871 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,17 Mrd. Euro. Die Unternehmen der KHS-Gruppe sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der im MDAX notierten Salzgitter AG.





Dies ist eine Pressemitteilung von

KHS GmbH

Datum: 09.11.2016 - 17:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1422620

Anzahl Zeichen: 3961

Kontakt-Informationen:

Firma: KHS GmbH

Stadt: Dortmund





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung