Rechtzeitig an Weihnachtsgeschenke für Kunden und Mitarbeiter denken

Tipps für Weihnachtspost und Weihnachtsfeier

Handy-Ladestationen aus Filz - eine der kreativen Weihnachtsgeschenke-Ideen von xmaskom

(firmenpresse) - Damit es im Unternehmen nicht wieder auf den letzten Drücker um Kundenpräsente, die Geschenke für Geschäftspartner, die Präsente für Mitarbeiter und die eigene Weihnachtsfeier geht, beginnen wir in diesem Jahr rechtzeitig mit der Planung an. Das schont die Nerven, vermeidet Stress und wenn etwas schiefgehen sollte, lässt es sich sogar noch ausbügeln!

Beginnen Sie rechtzeitig mit der Planung Ihrer Weihnachtsaktionen - schließlich sollen Ihre Kundengeschenke rechtzeitig ankommen. In der Adventszeit haben Sie mit Weihnachts- und Neujahrsgrüßen an Ihre Kunden und Geschäftspartner genug zu tun. Es gilt Weihnachtsfeiern zu absolvieren, Geschenke zu überreichen und zu empfangen.

Weihnachtspost und Weihnachtsgeschenke für Kunden und Mitarbeiter planen

Über die folgenden Punkte sollte im Rahmen der Planung der betrieblichen Weihnachtsaktionen unbedingt nachgedacht werden:

Welche Kunden und Geschäftspartner erhalten Weihnachtsgrüße oder Neujahrswünsche? Wer erhält zusätzlich ein Präsent? Sollen die Weihnachtsgrüße und Weihnachtspräsente verschickt oder persönlich vor Ort überreicht werden?

Die Weihnachtspost und damit verbundene Weihnachtswünsche sollten die Empfänger bis spätestens zum 20. Dezember erreichen. Deshalb ist außerdem wichtig:

Haben Sie an die Recherche für die Weihnachtsgeschenke für Kunden und Mitarbeiter schon gedacht? Welche Geschenke kamen im letzten Jahr bei den Beschenkten besonders gut an - gibt es etwas Vergleichbares? Was gibt es Neues an Weihnachtsgeschenke-Ideen auf dem Markt? Womit liegt man im Trend?

Auch wichtig: Wie sehen die Budgets für die Weihnachtsaktionen aus? Sind "nur" Weihnachtskarten bzw. Weihnachtsbriefe oder auch Give Aways geplant?

Weihnachtsgeschenke-Lieferanten benötigen Zeit für die Produktion

Wird in hohen Stückzahlen individuell produziert, gehen schon mal 4 bis 6 Wochen bis zum Lieferzeitpunkt ins Land. Die Produktion individueller Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker und damit verbundene Expresslieferungen erzeugen erheblich höhere Kosten. Geht etwas schief, ist es unter Umständen auch zu spät, um noch alternative Weihnachtsgeschenke für die Kunden und Mitarbeiter zu finden.

Es gilt also: Wer frühzeitig plant, kann Preise vergleichen. Außerdem bieten viele Weihnachtsgeschenke-Händler gerade im Sommer Rabatte und Specials für Early-Bird-Weihnachtsgeschenke-Planer an.

Tipps für die stressfreie Planung der Weihnachtsfeier

Termin und Einladung - Legen Sie einen Termin fest und überlegen Sie, ob Sie Ihre Mitarbeiter persönlich einladen, eine gedruckte Einladung oder eine Einladungsmail versenden möchten. Teilen Sie einen verbindlichen Termin für die Zusage bzw. Absage zur Weihnachtsfeier mit.

Location festlegen - Nachdem die Anzahl der Teilnehmer geklärt ist, müssen Räumlichkeiten gefunden werden. Internetportale wie "eventsofa" können bei dieser Entscheidung hilfreich sein. Planen Sie die Weihnachtsfeier in firmeneigenen Räumen, dann kümmern Sie sich rechtzeitig um ein Catering.

Weihnachtsüberraschung - Über ein kleines Weihnachtsgeschenk werden sich die Mitarbeiter sicher freuen. Planen Sie frühzeitig, damit alles zur rechten Zeiten bei Ihnen eintreffen kann.

Noch mehr Tipps rund um Weihnachtspost, Weihnachtsfeier und Weihnachtsgeschenke-Aktionen für Kunden und Mitarbeiter findet man auf http://www.xmaskom.de/weihnachtsgeschenke/faq.php.





