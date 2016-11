Bluetooth-3.0-Ultraslim-Tastatur, Scissor-Tasten, optimiert für macOS und iOS

Leicht und flach mit angenehmem Anschlag: ideal auch für Tablet-PC und iPad

Mobile Bluetooth-Tastatur mit Scissor-Tasten, optimiert für macOS und iOS

(firmenpresse) - Komfortabel wie ein Notebook: Jetzt den Tablet-PC und das iPad mit Tastatur nutzen! Mit echten Tasten unter den Fingern tippt man schneller und besser als auf jedem Touch-Bildschirm.

Grosse Freude für Apple-Fans: Das Layout dieser flachen mechanischen Tastatur von PEARL ist speziell für das Mac-Betriebssystem optimiert. Zahlreiche Funktionstasten machen die Bedienung kinderleicht.

Der praktische Begleiter für unterwegs:

- Leicht zu transportieren: Das superdünne und federleichte Tastatur passt in Rucksack, Aktentasche u.v.m.

- Kabellos dank Bluetooth 3.0: kein Kabel, das sich verheddert oder verknotet

Extraleise und präzise tippen: Die Federung der Scissor-Tasten sorgt für besonders kurze Tastenwege und erhöht zugleich die Genauigkeit der Eingaben. Chatten und Arbeiten geht jetzt noch leichter!

- Ultra-Slim-Tastatur mit Bluetooth 3.0, bis 10 m Reichweite

- Deutsches QWERTZ-Layout mit 78 Tasten inklusive Sonder-Tasten

- Layout optimiert für iPhone, iPad und iMac, auch für Android-Smartphone und Tablet-PC geeignet

- Scissor-Tasten für kurze, extra leise und zugleich präzise Tastenanschläge

- Ein/Aus-Schalter und Status-LED

- Farbe: weiss

- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku (180 mAh), bis zu 60 Std. Betrieb, laden per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen), Ladezeit: 2,5 Std.

- Masse: 245 x 5,5 x 150 mm, Gewicht: 215 g

- Ultra-Slim-Tastatur inklusive Micro-USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: CHF 19.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 39.95

Bestell-Nr. PX4054

Zur mobilen Bluetooth-Tastatur mit Scissor-Tasten für macOS und iOS

Bluetooth-Tastatur, Touchpad, Nummernblock, Scissor-Keys, für macOS

Leise und präzise tippen dank Scissor-Tasten: ideal für iPad und Tablet-PC

Komfortabel wie ein Notebook: Jetzt den Tablet-PC und das iPad mit Tastatur nutzen! Mit echten Tasten unter den Fingern tippt man schneller und besser als auf jedem Touch-Bildschirm.

Grosse Freude für Apple-Fans: Das Layout dieser flachen mechanischen Tastatur von GeneralKeys ist speziell für das Mac-Betriebssystem optimiert. Zahlreiche Funktionstasten machen die Bedienung kinderleicht.

Der praktische Begleiter für unterwegs:

- Die Maus-Funktion ist schon mit dabei: per integriertem Touchpad!

- Leicht zu transportieren: Die dünne und leichte Tastatur passt in Rucksack, Aktentasche u.v.m.

- Kabellos dank Bluetooth 3.0: kein Kabel, das sich verheddert oder verknotet.

- Zahlen sind im Nu getippt - via Nummernblock.

Extraleise und präzise tippen: Die Federung der Scissor-Tasten sorgt für besonders kurze Tastenwege und erhöht zugleich die Genauigkeit der Eingaben. Chatten und Arbeiten geht jetzt noch leichter!

- Slim-Tastatur mit Bluetooth 3.0, bis 10 m Reichweite

- Integriertes Touchpad: 71 x 38 mm

- Deutsches QWERTZ-Layout mit 96 Tasten inklusive Sondertasten

- Layout optimiert für iPhone, iPad und iMac, auch für Android-Smartphone und -Tablet-PC geeignet

- Scissor-Tasten für kurze, extraleise, leichte und zugleich präzise Tastenanschläge

- Ein/Aus-Schalter und Status-LED

- Farbe: weiss

- Stromversorgung: 2 Batterien/Akkus Typ AAA/Micro (bitte dazu bestellen)

- Masse: 367 x 19 x 124 mm, Gewicht: 366 g

- Slim-Tastatur inklusive deutscher Anleitung

Preis: CHF 39.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 69.95

Bestell-Nr. PX4055





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pearl.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL Schweiz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL Schweiz GmbH

Vanessa Brunner

Grüssenhölzliweg 5

4133 Pratteln

info(at)pearl.ch

+41 61 826 20 20

http://www.pearl.ch



Datum: 09.11.2016 - 18:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1422625

Anzahl Zeichen: 4371

Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Vanessa Brunner

Stadt: Pratteln

Telefon: +41 61 826 20 20





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung