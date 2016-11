Leasinvest Real Estate erwirbt wichtiges Einkaufszentrum in Österreich und stärkt seine geographische Diversifikation neben dem Großherzogtum Luxemburg, Belgien und der Schweiz durch ein viertes Land

Am 8. November 2016 hat Leasinvest Real Estate[1] ein wichtiges Einkaufszentrum

in Österreich erworben. Das im Oktober 2013 eröffnete Frun(® )Einkaufszentrum in

Asten wurde von De Vlier Retail Development (die bereits im Jahre 2000 das

Frun(®) Shopping-Konzept eingeführt hatten) in Zusammenarbeit mit der auf

Immobilienentwicklung und -investments spezialisierten Focus Real Estate

entwickelt. Der Erfolg dieses innovativen Konzepts basiert auf der Realisierung

eines architektonisch ausgewogenen Komplexes, bei dem nationale und

internationale Marken rund um eine geräumige, kostenlos nutzbare und zentral

gelegene Parkfläche angeordnet werden. Dieser Ansatz stärkt die wirtschaftliche

Zweckmäßigkeit und nachhaltige Entwicklung des Einkaufszentrums. Das Dach des

Frun® Einkaufszentrums in Asten wurde auch mit einer Photovoltaik-Anlage

ausgestattet, um die Nachhaltigkeit des Einkaufszentrums zu optimieren. So

werden jährlich mehr als 500.000 KWh Ökostrom direkt vor Ort erzeugt, wodurch

die CO2-Emissionen um 400 Tonnen reduziert werden können.



Die Transaktion wurde mit Hilfe von CBRE abgeschlossen.



Jean-Louis Appelmans, CEO von Leasinvest Real Estate: "Die Übernahme dieses

erfolgreichen Einkaufszentrums in Österreich ist für Leasinvest eine einmalige

Gelegenheit, um im Rahmen ihrer Strategie mit Schwerpunkt auf Einzelhandel und

geografische Diversifikation einen neuen, stabilen, europäischen Markt zu

erschließen. Die zusätzlichen Mieteinnahmen von fast 30 Mietern, werden einen

positiven Effekt auf die Ergebnisse für das Jahr 2017 haben."





Das Frun® Einkaufszentrum in Asten liegt 200 km von Wien entfernt in der Nähe

von Linz und umfasst 18.300 qm Gewerbefläche mit 26 Geschäften und 600

Parkplätzen. Das Einkaufszentrum wurde am 30.10.2013 eröffnet und ist sehr

erfolgreich. Alle Geschäfte werden sowohl von internationalen als auch von



lokalen Ketten, wie C&A, Intersport, Spar, Aktion und Zeeman.







Diese Akquisition entspricht einem Marktwert von 38 Millionen Euro[1] mit

jährlichen Mieteinnahmen in der Höhe von 2,3 Millionen. Der gesamte Marktwert

des Immobilienportfolios von Leasinvest Real Estate (einschließlich der

Beteiligung an Retail Estates) steigt somit auf mehr als ? 930 Millionen. Die

direkten Immobilienanlagen (ausgeschlossen der Beteiligung an Retail Estates)

verteilen sich auf 48 % Einzelhandel, 37 % Büros und 15 % Logistik, davon liegen

49 % im Großherzogtum Luxemburg, 41 % in Belgien, 5 % in der Schweiz und 5 % in

Österreich.







Die Finanzierung der Übernahme ließ sich vollständig durch ungenutzte

Kreditlinien realisieren. Die Schuldenquote wird demzufolge 57 % betragen.











Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:



Leasinvest Real Estate



Jean-Louis Appelmans



CEO



T: +32 3 238 98 77



E: jeanlouis.appelmans(at)leasinvest.be







LEASINVEST REAL ESTATE SCA



Öffentliche reglementierte Immobiliengesellschaft nach belgischem Recht

Leasinvest Real Estate SCA investiert vorwiegend in qualitativ hochwertige und

günstig gelegene Gewerbe- und Büroflächen in Luxemburg, Belgien, Schweiz und

Österreich.



Derzeit beträgt der gesamte Realwert der direkten Immobilienanlagen von

Leasinvest mehr als 857 Millionen Euro, davon liegen 49 % im Großherzogtum

Luxemburg, 41 % in Belgien, 5 % in der Schweiz und 5 % in Österreich. Leasinvest

Real Estate ist der größte Immobilien-Investor in Luxemburg.



Im Portfolio mit direkten Immobilienanlagen sind Einzelhandel (48 %), Büro (37

%) und Logistik (15 %) vertreten.



GVV ist an der Euronext Brüssel notiert und hat eine Marktkapitalisierung von

ca. 533 Millionen Euro (Wert 8 November 2016).







ÜBER DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT N.V.



DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT wurde 1979 von Leo Van Tuyckom, dem noch heute

Vorsitzenden der Gruppe, gegründet. Seit 1994 ist Peter De Roo mit der Führung

der Gruppe beauftragt.



Seit seiner Gründung hat sich DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT auf Nischenmärkte in

der Entwicklung von Handelsimmobilien spezialisiert.



In den frühen 2000er Jahren hat DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT als erstes

belgisches Unternehmen ein neuartiges kommerzielles Konzept entwickelt und

umgesetzt: die Verlagerung von großen Einkaufszentren mit einer hohen

Konzentration an Einzelhandelsbetrieben in periphere Regionen bzw.

Stadtrandgebiete.



Nach der erfolgreichen Entwicklung des Parc Commercial de l'Hydrion in Arlon -

ein 34.000 qm großes Einkaufszentrum welches im Jahre 2004 eröffnet wurde -

schaffte DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT neue Impulse für das Shopping-Center-

Konzept mit der einzigartigen Formel: Frun® Shopping, "When runshopping becomes

fun!". Seitdem tragen die Einkaufszentren von DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT die

eingetragene Handelsmarke "FRUN® SHOPPING" in Belgien, Frankreich und

Osterreich.







Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:



Peter De Roo



CEO



DE VLIER RETAIL DEVELOPMENT N.V.



Hamiltonpark 24-26



BE-8000 BRUGGE



T. +32 50 311 794



F. +32 50 314 723



E-Mail: peter.deroo(at)de-vlier.com



Website: www.de-vlier.com











ÜBER FOCUS REAL ESTATE







Focus Real Estate N.V. ist ein niederländischer Immobilieninvestor mit

Schwerpunkt Projektentwicklung in verschiedenen



Marktbereichen, wie:



· Projekte im Bereich Leichtindustrie und Logistik



· Großflächige Einzelhandelsprojekte in Deutschland, Österreich und

Frankreich







Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung entwickelt und realisiert die Focus Real Estate

N.V. hochwertige Projekte der Extraklasse, die einen hohen Mehrwert für ihre

Nutzer, Bewohner und die Umgebung bieten.



Unser Ziel ist es mit ausgesprochen guter Qualität unsere Kunden zufrieden zu

stellen. Darum lautet unser Motto auch: "Focus on Quality".







Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:



Ad van den Berg, CEO



Frans Staals, CEO



FOCUS REAL ESTATE N.V.



Parklaan 48



NL-5613 BG EINDHOVEN



T. +31 40 233 39 20



F. +31 40 213 01 38



E info(at)focusrealestate.eu



www.focusrealestate.eu









[1] Bei dem vereinbarten Wert wurden die Vorschriften von Artikel 40 §1 des

Gesetzes vom 12. Mai 2014 über öffentliche reglementierte

Immobiliengesellschaften nach belgischem Recht berücksichtigt.





[1]Durch österreichische Tochtergesellschaften von Leasinvest Immo Lux SA SICAV-

SIF, einer 100% Tochtergesellschaft von Leasinvest Real Estate.





LRE Asten Austria_DE:

http://hugin.info/134797/R/2055777/769919.pdf







