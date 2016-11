Pressemeldung Innovationspreis 2016 Privatkundengeschäft - Euro Finance Week 2016

Comdirect, Deutsche Bank, Fidor Bank, Union Investment und VW Financial Services erhalten Innovationspreise 2016 Privatkundengeschäft im Rahmen der 19. EURO FINANCE WEEK.

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 11. November 2016. Im Rahmen der 19. EURO FINANCE

WEEK werden am 16. November 2016 die Innovationspreise Privatkundengeschäft 2016 in fünf Kategorien verliehen. Mit der Preisverleihung ehren BANKENVERSICHERUNGEN.DE und FRANKFURT EURO FINANCE jährlich Banken, die sich beim Thema Innovation im Privatkundengeschäft besonders verdient gemacht haben.



Der Innovationspreis in der Kategorie „Geschäftsmodell“ geht an die comdirect Bank für die comdirect Start-up Garage. Die Start-up Garage konzentriert sich auf Ideen am frühesten Zeitpunkt ihres Entstehungsprozesses und verlangt von den Start-up Gründern keine Abgabe von Eigenkapitalanteilen.



In der Preiskategorie „Mobile Banking“ wird die Deutsche Bank für die DB InfoServices ausgezeichnet. Mit über 60 InfoServices bietet die Deutsche Bank ein innovatives Angebot an Benachrichtigungen, um Kunden besser über ihre Finanzen zu informieren.



Die Fidor Bank wird in der Preiskategorie „Girokonto“ für ihr Angebot von O2 Banking ausgezeichnet. O2 Banking ist ein gemeinsames Projekt der Fidor Bank mit Telefónica Deutschland und bietet ein vollwertiges Bankkonto für das Smartphone.



In der Preiskategorie „Wissensvermittlung“ erhält Union Investment den Innovationspreis für ihre Erlebnisausstellung Finanzanlage. Die Ausstellung macht wesentliche Aspekte rund um die Geldanlageentscheidung erlebbar – wie Diversifikation, Werterhalt oder den Faktor Zeit.



VW Financial Services wird für die Charge and Fuel Card in der Kategorie „Zahlungsverkehr“ geehrt. Mit der kombinierten Tank- und Ladekarte können alle Nutzer von e-Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Audi bequem Strom laden und klassische Kraftstoffe tanken.



Die Innovationspreise werden am 16.11.2016 im Rahmen der Konferenz „Bankgeschäft im digitalen Umbruch“ auf der Euro Finance Week in Frankfurt am Main an die Gewinner überreicht.



Die Jury des Innovationspreises 2016 setzt sich zusammen aus Prof. Dr. Paul Alpar, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Philipps-Universität Marburg, Prof. Dr. Thomas Bahlinger, Professor für Organisation und Wirtschaftsinformatik, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Prof. Dr. Jürgen Moormann, Professor für Bankbetriebslehre, Frankfurt School of Finance & Management, Prof. Dr. Dirk Schiereck, Lehrstuhl für Finanzierung und Bankbetriebslehre, Technische Universität Darmstadt und Prof. Dr. Matthias Fischer, Professor für Finanzen und Bank, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm.









bankenversicherungen.de ist als Unternehmensberatung spezialisiert auf die systematische Gestaltung von Dienstleistungsangeboten und Prozessen für Banken und Versicherungen – mit einem klaren Fokus auf Digitalisierung und Omnikanalstrategien. Unsere Beratung zielt insbesondere auf eine zukunftsfähige und kundenorientierte Marktbearbeitung über alle Kanäle.



Die EURO FINANCE WEEK ist das größte Branchentreffen der Finanzwirtschaft in Europa. In rund 40 Fachveranstaltungen bildet die Woche an fünf Tagen die aktuellen Themen der Branche ab. Zahlreiche Empfänge und Preisverleihungen ergänzen das inhaltliche Programm und bieten ideale Möglichkeiten zum Networking. Die 19. EURO FINANCE WEEK findet vom 14. bis 18. November 2016 in Frankfurt am Main statt.



bankenversicherungen.de

bankenversicherungen.de

Josephsplatz 8

90403 Nürnberg



info (at) bankenversicherungen.de



bankenversicherungen.de

Josephsplatz 8

90403 Nürnberg





info (at) bankenversicherungen.de



bankenversicherungen.de

Matthias Fischer

Nürnberg

0911 81 77 81 8



Kommentare zur Pressemitteilung