Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Länderspiel: Voll auf Kurs für 2018 von Jürgen Scharf

(ots) - Ein ereignisreiches Jahr geht für die

Nationalmannschaft mit den Länderspielen gegen San Marino und Italien

zu Ende. Beide Partien werden - wenn es keine Mega-Blamage gegen die

San Marinesen gibt - nichts an der Bilanz für 2016 ändern. Das Team

von Joachim Löw hat ein gutes Jahr hinter sich. Der Bundestrainer

wird aber sicher alles daran setzen, dass 2017 und insbesondere 2018

nicht nur gut, sondern sehr gut werden. Löw und seine Spieler leiden

etwas unter den Geistern, die sie selbst riefen. Der Triumph bei der

Weltmeisterschaft 2014 hat die Messlatte für die darauffolgenden

Aufgaben fast zu hoch gelegt. Der Auftritt der Mannschaft bei der

Europameisterschaft in Frankreich im vergangenen Sommer war aller

Ehren Wert. Im Halbfinale schieden die Deutschen gegen starke

Gastgeber aus. Das darf auch beim Weltmeister keine

Weltuntergangsstimmung auslösen. Umso interessanter ist es, zu

beobachten, wie sich Löw selbst immer wieder antreibt und kritisch

hinterfragt - alles für das große Ziel, in zwei Jahren wieder ganz

oben zu stehen. Bei den bisherigen Qualifikationsspielen für die

Weltmeisterschaft 2018 hat das DFB-Team mit größtenteils

begeisterndem Fußball eine tolle Visitenkarte abgegeben. Löw war es

sicher wichtig, sofort klarzumachen, dass sein Team nach einer

Umbruchphase wieder voll durchstartet. In der Tat hat der

Bundestrainer den Generationenwechsel nun hinter sich gebracht. Bei

der EM wurden Leader wie Philipp Lahm und Miroslav Klose noch

vermisst. In zwei Jahren könnte es eine ganze Reihe von Spielern -

Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira, Toni Kroos

oder Thomas Müller - geben, die auf dem Platz vorangehen. Eine

Generation übrigens, die dann immer noch im besten Fußballer-Alter

ist. Erst nach der EM 2020 könnte ein größerer Umbruch folgen. Ob den

dann noch Löw managen will, bleibt abzuwarten.









